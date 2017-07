Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 24. dönem mezunları adına konuşan dönem birincisi Mert Can Elgül, dünyanın en zor ve özveri isteyen kutsal mesleklerinden biri olan hekimlikle taçlandırılan zorlu, yorucu ama bir o kadar da gurur ve heyecan verici olan altı yılın sonuna gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Elgül, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin hem bölgesine hem de Türkiye'ye hizmet verdiğini kaydederek, "Bugüne kadar bölgesine ve tüm ülkeye önemli hizmetler vermiş Türkiye'nin ilk organ nakli enstitüsüyle dünya çapında bir fakülte olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini birincilikle bitirmenin, küçüklüğümden beri hayalini kurduğum, yıllarca bu hayale ulaşmak için emek verdiğim hekimlik mesleğine memleketim olan Malatya'da adım atıyor olmanın haklı gururunu yaşıyorum ve bir ömür boyu yaşayacağım" dedi.

Konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çakan Elgül'e Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, tarafından diploması verildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin belli alanlarda uluslararası düzeyde kendini kanıtlayan altyapısı ve üst düzey eğitim ve öğretimiyle hem bölgenin hem de Türkiye'nin seçkin eğitim ve sağlık kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Tıp Fakültesinden bu yıl 180 öğrencinin mezun olduğunu belirten Durmuş, "Bugün fakültemizden bin 571 öğrenci mezun oldu. Mezunlarımızdan bazıları bugün fakültemizin değerli hocaları olarak görev yapmaktadırlar" şeklinde konuştu.

Durmuş, ailelerin çocuklarının eğitimlerine ciddi emek harcadıklarını ifade ederek, "Onlarla birlikte sizler de eğitim sürecinin zorluklarına hem maddi hem de manevi olarak katlandınız. Zaman zaman siz değerli velilerimizle yaptığımız görüşmelerde sizlerin de bu basamakları geçen öğrencilerimizin heyecanını duyuyor olduğunuzu gözlemledik. Onlarla sevindiniz ve onlarla birlikte üzüldünüz. Bugün çocuklarınızı mezun etmiş olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Mezunlarımız kadar siz anne ve babaları da çocuklarınıza verdiğiniz emek için kutluyorum. Böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için hepinizi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrencilerin hekim olarak her zaman sosyal yaşamlarında önlerine çok yönlü kapılar çıkacağını dile getiren Durmuş, "Sizler sadece hekim olmayacak aynı zamanda iyi bir toplum mühendisi olarak çevrenize ışık saçacaksınız. Toplum tarafından sürekli el üstünde tutulacaksınız. Bunun önemini hiçbir zaman unutmayın. Tıp mesleği zor ve çalışma koşulları her geçen gün biraz daha ağırlaşsa da onur ve sevecenlik dolu bu mesleği layıkıyla yapmanın en önemli görevimiz olduğunu unutmayın. Bu mesleği icra ederken kendinize olan saygınızı hiçbir zaman kaybetmeyin, meslektaşlarınızla dayanışma içinde olun" ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin çok zor bir eğitimden geçip mezun olduklarını belirterek, "Mezun olduktan sonra da çalışmak kolay değil. Yedi gün yirmi dört saat boyunca mesleklerini icra edecekler. Genç doktorlarımız bu günden itibaren zorlu bir çalışma hayatına başlamış oluyorlar. Genç doktorlarımızı kutluyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum, hepsini kucaklıyorum. Çok başarılı işlere imza atacaklardır. Bundan sonra çok başarılı bir doktorluk hayatı sürdürmelerini bekliyorum. Hepsine güveniyorum. Bu doktorlarımızı yetiştiren bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Mezun olan öğrencilerin anne, baba ve yakınlarına da teşekkür eden Rektör Kızılay, "Ülkemize genç 180 dinamik doktor kazandırdık. Onlar üniversitemizin, fakültemizin bir gururu. Onların başarılarını hem memleketimizde hem de Türkiye'de birlikte izleyeceğiz. Doktorluklarını çok güzel bir şekilde yapacaklar" sözlerini kullandı.

"Tıp Fakültemiz Türkiye'nin en iyi fakültesi"

Rektör Kızılay, öğrencilerin Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden birinden mezun olduklarını dile getirerek, "Hatta bana göre Türkiye'nin en iyi fakültesinden mezun oluyorlar. En iyi fakülte olarak inanmazsam, düşünmezsem kendi iki evladım burada tıp fakültesi öğrencisi, kendi fakültemize göndermezdim. Çünkü puanları itibariyle birçok fakülteye gidecek durumdalardı. Onun için Türkiye'nin en iyi fakültelerinin birisi, en iyisi diyebilirim" diye konuştu.

Program diplomalarını alan öğrencilerin yemin etmelerinin ardından kep atmalarıyla sona erdi.

İHA