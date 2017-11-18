Malatya’nın Darende ilçesinde ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında mantar üretiliyor
18 Kasım 2017 Cumartesi 11:35
Darende İlçesi Karaoğuz Mahallesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında kurulan İstiridye Mantar üretim tesisi Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince tarafından ziyaret edildi. Tesis hakkında işletme sahibesi Emre Özkan’dan bilgiler alan Kaymakam Zengince, "Genç çiftçi projesiyle bugün burada örneğini gördüğümüz tesis gibi, genç ve girişimci çiftçilerimizin gayretleriyle bir çok yetiştiricilik ve üretim tesisi yapılmıştır. Yaklaşık 250 metrekarelik alanda, kapalı örtü altında yetiştiricilik yapan çiftçimizi tebrik ediyorum. Genç Çiftçi Projelerinin amacına ulaşması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Üreticimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sizler çalışmaya devam ederseniz bizler de gerekli olan tüm desteği vereceğiz ve büyümenize katkı sağlayacağız" dedi.
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