04 Aralık 2017 Pazartesi

Genç Bozkurtlardan Ülkücü Yemini

Malatyalı genç ülküler her hafta Cumartesi günü gerçekleştirdikleri Ülkücü yemini yine yaptılar. Yaptıkları ülkücü yemini hakkında konuşan Malatya Ülkü Ocakları Ortaöğretim Başkanı Batuhan Tetik, yemini kimseye tepki göstermek amacıyla yapmadıklarını kaydetti.

04 Aralık 2017 Pazartesi 10:56
Genç Bozkurtlardan Ülkücü Yemini

  Malatyalı Ülkücü gençler, Cumartesi günleri yaptıkları geleneksel Ülkücü Yemini yaptılar. Milliyetçi Hareket Partisi Binası önünde gerçekleştirdikleri ve vatandaşların da yer yer destek verdikleri yemin hakkında konuşan Malatya Ülkü Ocakları Ortaöğretim Başkanı Batuhan Tetik, gazetemize kısa bir açıklama yaparak yemini kimseye tepki göstermek amacıyla yapmadıklarını kaydetti.

Ülkücü yemin yaptıklarını dile getiren Malatya Ülkü Ocakları Ortaöğretim Başkanı Batuhan Tetik, tazelenmek için bu yemini Cumartesi günleri yaptıklarını ifade etti.

SİYASETLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK
  Tetik, yaptıkları yeminin herhangi bir siyasi yönünün bulunmadığının altını çizerek, “Bizim yeminimiz yıllardır harekatımızın var olmasından beri devam ediyor. Bizi tarif eden, milletimizin ve dinimizin çeşitli öğelerini belirten ve bunları bizlere tekrar hatırlatan bir yemin. Biz bunları çok önemli günlerde, gençlerimizle birlikte yeminimizi yaparız. Biz her cumartesi günü liselerdeki genç bozkurtlarımızla seminerlerimizi yapıyoruz, seminerlerimizin akabinde de ülkücü yemini ediyoruz. Ettiğimiz yeminlerin herhangi bir siyasi durumla uzaktan yakından alakası yok. Yeminimizi de kimseye tepki göstermek maksadıyla yapmıyoruz” şeklinde konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
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