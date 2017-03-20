Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Genç Bilaller Ezan Okuma” yarışmasının Malatya finali sonuçlandı. Sıtmapınarı Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen ve İmam Hatip Lisesi mescidinde gerçekleştirilen yarışmaya, daha önce okullardan seçmeleri yapılan öğrenciler katıldı.

Birbirinden güzel seslerin yarıştığı yarışmada birinciliği Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Tut, ikinciliği Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Türk, üçüncülüğü ise Farabi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatih Demir aldı. Yarışmada 4. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Usame Aslan, 5. Emin Gümüş, 6. Hüseyin Sağlam, 7. Furkan Yıldırım- Metin Akıncı, 8. Osman Koşar oldu.

BUGÜN ÇOK İYİ YERLERDEYİZ

Düzenlenen yarışma sonrası konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İlhan Gençay, İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu belirtti. Gençay, “20 yıl bu okulda öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptım. Çok sıkıntılı günlerden geçtik. Bugün çok iyi yerlerdeyiz. Sorunlarımızdan ve hayırseverlerimizden Allah razı olsun bu güzel mekânları bizlere hazırlıyorlar. Bunlara özellikle teşekkür ediyorum, çünkü bunlar sadaka-i cariyedir” şeklinde konuştu.

ALLAH RAZI OLSUN

Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, “Mescidi bu hale getiren kardeşimiz ve mezunları buraya bir de kütüphane yaptırıyor. Kendilerinden Allah razı olsun diyoruz” dedi.

MUTLU SARIGÜL