GENÇ BAŞKAN’DAN ANLAMLI SÖZ

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC), 3. Olağan Genel Kurul Divanı dün gerçekleştirildi. MGTC toplantı salonunda düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında Divan Başkanlığına Fatih Gül, Katip Üyeliklerine Memet Bozkurtoğlu, Faruk Yaman oy birliğiyle seçildikten sonra gündem maddeleri okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden Genel Kurul Toplatısı’nda Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu Faaliyet raporları okunarak, oybirliğiyle kabul edildi ve daha sonra MGTC eski Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz bir konuşma yaparak, görev yaptığı süre içerisinde, eksiklikleri, noksanlıkları olmuşsa üyelerinden kendi adına af dilediğini dile getirerek, hataların hepsinin şahsına, güzelliklerin hepsinin de Yönetim Kurulu arkadaşlarına ait olduğunu söyledi.

DESTEK VERDİNİZ

Deniz, “Şu anda 2 yıl zaman dilimi içerisinde bizimle birlikte iyi kötü günler geçirdiniz. Destek verdiniz ve cemiyetimizin görüşlerini kamuoyuna yansıması için mesleki görevlerinizi yaptınız. Ben hepinize yeniden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yönetim Kurulumu ibra ettiğiniz için de yeniden teşekkürlerimi arz ederim” diye konuştu.

MGTC eski Başkanı Deniz’in konuşmasından sonra BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndaki tek listenin oylamasına geçildi. Oy verme işleminin tamamlanmasından sonra bir konuşma yapan MGTC Başkanı Fatih Avcı, Genel Kurul’a katılan tüm gazetecilere ve Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde daha önce görev yapan yönetime teşekkür ettiğini söyledi.

“HERKESE EŞİT MESAFEDE YAKLAŞACAĞIZ”

Daha çok çalışma vurgusu yapan Yeni Başkan Avcı, “Bundan sonra yeni yönetimin yaş ortalaması düşük diye belki biraz daha efor sarf edeceğiz, daha fazla koşturacağız. 2 yıllık bir süremiz var. Bu süre zarfında temsil ettiğimiz kurumların tamamının hak ve hukukunu, bütün meslektaşlarımın hem bağlı bulundukları gazetelerde, kurumlarda hem de güncel hayatta, haberde, her yerde haklarını korumak için herkese söz veriyorum. Daha önce cemiyetimiz bize bağlı olan kurumların, gazetecilerin bir arada olmasını, bir sinerjiyle ekip ruhunu sağlıyordu. Bundan sonra biz de aynı şekilde yeni yönetim olarak bu bayrağı devraldığımız gibi, aynı şekilde organizasyonlarla bütün basın çalışanlarını bir arada tutmaya çalışacağız. Bunun için de herkese eşit mesafede yaklaşacağız. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

LİSTEDE HANGİ İSİMLER BULUNUYOR?

MGTC yeni Yönetim Kurulu Listesi şöyle:

“Yönetim Kurulu Asil üyelikleri; Fatih Avcı (Başkan), Cahit Özçelik, Serdar Barut, Ömer Çelik, Bayram Güder, Aziz Yiğit, Tahir Özçelik, Mehmet Yeler, İhsan Doğan, Sevilay Karabulut, Taha Ayhan’dan oluşurken, yedek üyeliklere; Mutlu Sarıgül, Abdulvahap Kaygusuz, Türkan Yıldız, Kazım Erayabakan, Abuzer Yalçın, İlayda Akkurt, Süleyman Keskin, Faruk Ünlü, Sinem Hatun Tavut, Onay Ozan, Yakup Arkın getirildi. Denetleme kurulu asil üyeleri Ahmet Keskin (Başkan), Murat Çolak, Mahir Abdurrahman Temur olurken, Yedek Üyeler de, Barış Koşal, Didem Barut, Bahar Balta gibi isimlerden oluştu. MGTC Üst Kurul Delegeliğine de, Kemal Deniz, M. Duran Özkan, Serdar Barut ve Fatih Avcı seçildi.”