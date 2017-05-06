Turgut Özal Anadolu Lisesi tarafından “Türkülerle Töalimde Memleket Türk Halk Müziği Konseri ve Sergi” açılışı gerçekleştirildi. Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılan açılış programına Malatya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Söylemez, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürü Abdulvasip Özlük, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Program, resim sergisinin açılışıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, bir konuşma yapan Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürü Abdulvasip Özlük, okullarında yoğun bir şekilde eğitim ve öğretim faaliyetleri devam ederken, bir taraftan da öğrencilerinin yeteneklerini geliştirmek için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

ÖZVERİLİ DAVRANILDI

Öğretmenlerinin bu programı hazırlarken çok özverili davrandıklarını kaydeden Okul Müdürü Özlük, şunları ifade etti:

“Ama bugünkü programımız biraz farklı. Türkiye’de örneği var mı bilmiyorum. İçeriği ve anlamı itibariyle Malatya’da bir ilk olan bir programla bugün karşınızdayız. Bu programı size sunacak olan öğretmenlerimizin her biri farklı branşlarda olan öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz bir taraftan derslerini aksatmadan derslerine girdiler bir taraftan da bazen hafta sonları bazen de hafta içi akşamları çalışmak suretiyle büyük bir özveri ile bu programı hazırladılar. Bu programın amacı okulumuz mezunu olup yükseköğretimde okuyan, maddi durumuz yetersiz olan öğrencilerimize burs temin etmek. Bu çalışmayı 3 sene önce kurduğumu Turgut Özal Anadolu Lisesi Mezunları Derneği eli ile gerçekleştiriyoruz. Bu konuda gerekli onayı aldık. Ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.”

Okul Müdürü Özlük’ün konuşmasından sonra program, Alev Alhas’ın şefliğinde verilen konserle program devam etti.











MUTLU SARIGÜL