22 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Gelin, takılarını taşımakta zorlandı

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Goyi aşiretinin Hakkari temsilcisi Mehmet Seven’in oğlu Özgür Seven, Kırıkkaleli Başak Dinler isimli öğretmenle düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğünde, gelin takılan takıları taşımakta zorlandı.

22 Ağustos 2017 Salı 11:14
Gelin, takılarını taşımakta zorlandı

Kent merkezinden 5 kilometre mesafede bulunan Bay köyünde Başak ve Özgün çifti için iki gün iki gece süren dilere destan bir düğün töreni yapıldı. Festival havasında geçen düğün törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, AK Parti eski milletvekillileri Abdulmutalip Özbek ve Fehmi Öztunç, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Kırışgil, HATSO Başkanı Servet Taş, Kuzey Irak’tan bir heyet, siyasi parti temsilcileri, Hakkari ve çevre illerdeki aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları ve binlerce davetli katıldı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
  Goyi aşireti mensupları, büyük kuyruklar oluşturarak geline takı, damada ise para dolu zarflar hediye ettiler. Davetliler, daha sonra halaya katılarak renkli görüntüler oluşturdular. Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, Goyi aşireti Hakkari temsilcisi ve iş adamı Mehmet Seven’nin yörede tanınan, sevilen ve sayılan biri olduğunu söyledi. İki gün iki gece süren düğün törenin festival havasında geçtiğini belirten Başkan Keskin, düğün törenine Türkiye’nin birçok ilinde ve yurtdışından binlerce davetlinin katıldığını ifade ederek, gelin ve damada ömür boyu mutluluklar diledi. Kuzey Irak heyetinden Azad Goyi ise, düğüne büyük katılımın olduğunu söyledi. Buradaki düğüne katılıp akrabaları ile olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Azad Goyi, Hakkari düğünlerinin dillere destan olduğunun altını çizerek, “Ayrıca yapılacak olan referandum sonrasında ise bu düğünümüzdeki gibi günlerce eğleneceğiz” dedi. 

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