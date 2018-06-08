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Geleneksel iftar bu yıl da yapıldı

Darende’nin Yenipınar Mahallesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen birlik iftarı bu yıl da yapıldı.

Geleneksel iftar bu yıl da yapıldı

Darende’nin Yenipınar Mahallesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen birlik iftarı bu yıl da yapıldı.

08 Haziran 2018 Cuma 10:27
Geleneksel iftar bu yıl da yapıldı

Yenipınar Muhtarlığı tarafından organize edilen iftar programına katılan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eseri, mahalle sakinleri ile yakından ilgilendi. Başkan Eser burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Eser, “Bu birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece birlikte beraber hareket ettiğimiz sürece bu cennet vatana hiç kimse giremez, yaklaşamaz. Biz bu ülkede en güzel şekilde yaşarız. Onun için ne olur bir birinize küsmeyin, darılmayın, gücenmeyin küçük hesaplar yapmayın. Bu güzel akşamda beraber olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İftara, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, Mahalle Muhtarı İsmet Doğan ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaDarendeIftar
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