05 Aralık 2017 Salı

Gelecek yılın hedefi 500 bin ton pancar

Şeker Alım Kampanyası’nın sorunsuz olarak sona erdiğini açıklayan Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, 369 bin ton pancarın işlendiğini ve 46 bin ton şeker ürettiklerini kaydetti. Gelecek yılki hedefledikleri rekolteyi de açıklayan Başkan Murat, “Eğer yine mevsimsel bir problem çıkmazsa gelecek yıl yaklaşık 500 bin ton pancar işleme hedefliyoruz” dedi.

05 Aralık 2017 Salı 11:57
Gelecek yılın hedefi 500 bin ton pancar

  25 Ağustos’ta başlayan Şeker Pancarı Alım Kampanyası sona erdi. Kampanyadan istenilen hedefe ulaşılamasa da Malatya Şeker Fabrikası için önemli şeker rekoltesine imza atılan kampanya hakkında konuşan Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, gelecek yılki hedeflerini de açıkladı.

2017-2018 yılı kampanyasının 25 Ağustos’ta başlandığını hatırlatan Başkan Murat, 27 Ağustos’ta ise pancar işlemeye başlandığını söyledi.

ÇOK VERİMLİ BİR YILDI
  Herhangi bir sorun olmadan kampanyayı bitirdiklerini dile getiren Başkan Murat, “Geçen hafta Perşembe günü itibariyle de 2017-2018 yılı kampanyamızı sonlandırdık. Bu yıl rekolte istediğimiz şekilde gerçekleşmedi. Buna rağmen 369 bin ton pancar işledik. 46 bin tona yakın da şeker ürettik. Kampanyamız çok verimli, çok başarılı. Hemen hemen sıfır arıza diyebileceğimiz arızayla kampanyamızı bitirdik. İşletme açısından çok verimli bir yıldı. Eğer yine mevsimsel bir problem çıkmazsa gelecek yıl yaklaşık 500 bin ton pancar işleme hedefliyoruz” sözlerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahŞeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat

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