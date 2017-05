Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dün Doğanşehir’de bir dizi programa katıldı. İlçede Hüsne Küçük Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin temel atma törenine katılan Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, "Eğitim çok önemli, kız çocuklarımızın eğitimi çok çok önemli. Onlar anne, onlar geleceğimizin teminatı, gelecek nesillerin teminatı. Onun için eğitimli olmaları, kendilerini yetiştirmeleri, bu vatana katkı sunmaları her şeyden önemli" diye konuştu.

BAŞI DİK MÜCADELE

Gençlerin dünyayla rekabet edebilmesin öneminden bahseden Bakan Tüfenkci, gelecek neslin vatanını, milletini seven insan olarak yetişmesini ve mücadelesini başı dik olarak her alanda vermesi gerektiğini söyledi. Okulların ayrıma tabi tutulmasının doğru olmadığını aktaran Tüfenkci, her bir okulun alanında branşlaşması gerektiğini anlattı.

BİLİNÇLİ NESİLLER

Önemli olanın bireylerde insani değerlere sahip olmak olduğunu vurgulayan Tüfenkci, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Önemli olan vatanı, milleti için varını yoğunu ortaya koyabilmek, önemli olan bu vatanın bağımsızlığını sağlayacak aklını kiraya vermeyen nesiller yetiştirebilmek. Çünkü biz 15 Temmuz'da bunun acısını çektik. Nice gençlerimiz aklını çalıştıramadığı için aklını kiraya verdiği için adeta programlanmış, ele geçirilmiş computerler gibi düğmeye bastığında kendi anne babasına, akrabasına, yakınlarına kurşun yağdırabilecek kadar alçalan, bomba atabilecek kadar alçalan bir neslin de yetişmesini doğrusu istemiyoruz. Onun için memleket sevdası onun için insan sevdası onun için devlet sevdasının ne kadar önemli olduğunu bilinci içerisinde nesiller yetiştirmemiz lazım."



MARKASINI OLUŞTURMUŞ OKULLAR

İmam hatip liselerinin dini ve ahlaki değerleri yerine getirmekle birlikte Türkiye'de önemli eğitim başarılarını da yakalamış kurumlar olduğunu da kaydeden Bakan Bülent Tüfenkci, "Kimi zaman devlet düşmanı ilan edildi, kimi zaman olması gereken gibi Milli Eğitime bağlı bir okul olarak kabul edildi, kimi zaman da çok çok abartıldı. Onun için günümüzde imam hatip liseleri de kendi markasını oluşturmuş okullar olarak eğitim hayatına devam ediyor" diye konuştu.

Temel atma programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaşlar katıldı.



















TAHİR ÖZÇELİK