Konferansa İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Ergün, öğretim üyeleri, hocalar ve öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Ergün, eğitime ve öğretmenlere dair konuştu.

'Yarının Öğretmenlerinden Beklentiler' konferansında konuşan Rektör Kızılay, "Dünyada her şeye değer biçilebilir ama öğretmenlere değer biçilemez. Bugün burada küçük de olsa öğretmenlerimizi hatırlamak ve bugünü kutlamak istedik. Program vesilesiyle aramızda bulunan çok kıymetli hocalarımıza, öğretmen ve genç öğretmen adaylarımıza bu anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde burada bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu ve bütün öğretmenlerin yetiştirdiği öğrencilerle gurur duymalarını diledi.

"GELECEĞİN TOHUMLARI GEÇMİŞTE GİZLİDİR"

Konferansta Rektör Kızılay'ın açıklamalarından sonra Eğitim Fakültesi'nin düzenlediği 4'üncü 'Uluslararası Öğretmen Öyküsü' adlı öykü yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışma sonucunun açıklanması sonrasında ise, konuşmacı Prof. Dr. Mustafa Ergün yerini aldı. Ergün, "Benim çocukluğumda gelecek çok farklıydı. Geleceğin tohumları geçmişte gizlidir. Geçmişi ben hep geleceği tahmin etmek için okurum. Tarih dersinin en önemli fonksiyonu bizim önümüzü aydınlatması gerekir. Dolayısıyla çocukluğumun geleceğine bakmayacağım ama gençliğimin önemli bir kısmı burada geçti. Buranın geçmişine bakacağım. Geleceği bugün siz yaşıyorsunuz. Öğrencilerimizle hep iç içe olduk bazen de birebir öğretmemiz gerekiyordu. Gönüllü 3-4 gönüllü arkadaşla bilgisayar derslerine giriyordum. Biz köklerini tarihine bağlamayı seven bir milletiz. Eğer tarih eğitimini doğru yaparsanız iyi olur. Neler değişecek ki biz öğretmenleri yetiştirelim. Birincisi çocuk değişiyor. Eğitimin en önemli motoru çocuktur. Merkezde çocuk olacak ve çocuk değişirse her şeyi değiştirmemiz gerekir. Çocuk değişiyor, çocuğun kafası değişiyor. Bütün dünyada çocuğa itibar değişiyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Eğitimin ana kuralının çocuktaki değişim olduğuna vurgu yapan Ergün, "Bizler disiplini kuramıyoruz. Ve çocuklar giderek daha çok değişiyor, sizin çocuklarınız daha çok değişecek. Bunların dışında neler değişiyor? Toplum değişiyor, ekonomi değişiyor, politika değişiyor, sağlık değişiyor; meslekler ölüyor, yeni meslekler ortaya çıkıyor. Devam eden tüm meslekler artık makineleşiyor. Bütün dünyada meslek etiğinde çok köklü bir değişiklik başladı. Şu anda meslek eğitimi makina kullanma eğitimidir. El becerisi geri plana gitti. Ama biz hala Orta Çağ’daki gibi, çıraklık, ahilik eğitimi gibi eğitimler görüyoruz. Makineyi kullanacak el. Ele kafanın hükmetmesi lazım" diyerek meslek eğitiminde köklü bir reform yapılması gerektiğini ifade etti.

"MESELE, İNSANI İŞ İLE EĞİTMEK"

"Teknoloji o kadar değişiyor ki hepimizi esir alıyor. Teknolojiden kopmayacaksınız. Teknoloji bizim gözümüz, kulağımız haline geldi. Bunu iyi kullanacaksınız. Mesele karın doyurma meselesi değil, üretimi artırırız ve bir şekilde karnımızı doyururuz; mesele insanı iş ile eğitmek. İşsiz bir insanı biz nasıl eğiteceğiz? Dünyada belki tüm meslekler bitecek öğretmenlik kalıcı olacak. Öğretmenliğe kıyamete kadar ihtiyacınız olacak" diyen Ergün, eğitimin iş dünyasına, mesleklere, kapitalizme hizmet etmemesi gerektiğini belirtti.

"TEST, EĞİTİMİN KANSERİDİR"

Meslek yüksekokullarına da değinen Ergün, "Meslek yüksekokuluna meslek yüksekokulu öğrencisi almayalım. Eğer meslek lisesi lise ise, bu mesleği kazandırır. Buraya düz lise mezunlarını alalım. Eğer 4 yılık bir lisansı kazanamadılarsa bunlara meslek öğretelim ve doğrudan sanayi ile bağlantılı olacak şekilde olsun" dedi. İş alanlarının, meslek eğitimlerinin sürekli değiştiğini ve teste karşı bir hareket olduğunu ifade eden ve testin eğitimin kanseri olduğunu söyleyen Ergün, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun farkına vardı. Testten kurtulmadan eğitimde yapılan hiçbir reformun başarılı olma şansı yoktur. Fransa'da üniversiteye giriş sınavları bir hafta sürer. Bizimkiler yine tek bir güne yığdılar. Nasıl reform yapıyorlarsa! Biz liseden sonra bir sınavla her şeyi halledebileceğimize inanıyoruz" diye söyledi.

ARTIK BİLGİYE ULAŞMANIN TEK YOLU OKUL VE ÖĞRETMEN DEĞİL

Eğitimde neler olması gerektiğini bir bir sıralayan Ergün, "Öğretmen öğrenci ilişkisi değişecek. İnsan her yaşta öğrenir; öğreneceksiniz. Artık ‘Ben öğretmenim, sen öğrencisin’ yok. Çoğu zaman öğrenci öğretmenden daha çok şey bilir. Artık bilgiye ulaşmanın tek yolu okul ve öğretmen değil. Öğretmen ve öğrenci bir grubun içerisinde çalışacak. Ders sıraları, oturma şekli değişecek. Hala Orta Çağ düzeninde ki sıra düzeninde oturmayacak. Sıra düzeninde hala neden kilisenin vaaz düzeninde ki şekli sürdürüyoruz ve ben bunu anlamıyorum. Herkesten aynı şeyi beklemeyin. Herkes aynı anda ve zamanda öğrenecek diye bir şey yok. Tarih derslerini liseye kadar kaldırın. Neyi kaybedersiniz ki? Türkçede gramer dersini kaldırın. Orta Çağ’da kaldı gramerde dil öğretimi. Biz İngilizceyi de öğretemiyoruz. Bu söylediklerim ile anlatmak istediğim eğitim baştan aşağı değiştirilecek ve yenilenecek. Geleceğin öğretmeni öğrencileri daha ileri geleceğe hazırlayacak. Öğretmenler toplumdaki geleceği en iyi tahmin edebilen insanlar olacak. Açık fikirli insanlar olacak. İletişim ustası olacak. Öğretmen öğrencisi ile birlikte öğrenecek. Öğrenciye saygı duyacaksınız. Saygı karşılıklıdır" açıklamalarını yaptı.

"Eğitim ağacını budamak lazım. Budayıp gençleştirmezsek insanlığı geleceğe taşıyacak bir eğitim sistemi olmaz. Hem ders programları hem de derslerin içerikleri gözden geçirilmelidir. Çocuklara idealler vermeliyiz, ufkunu genişletmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çırpındığı da bu. Türk gençliğine çok yüksek idealler kazandırmamız gerekir" diyen Ergün, her şeye rağmen öğretmenliğin tüm toplumlarda ve bu yüzyılda da hala en asil ve en güvenilir meslek olduğunu dile getirdi.

Konferans, Prof. Dr. Rektör Ahmet Kızılay'ın, Prof. Dr. Mustafa Ergün'e çiçek ve plaket takdimi ile son buldu.

TÜRKAN YILDIZ