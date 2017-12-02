Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bir dizi program için Malatya’ya geldi. Türk Hava Kurumu Battalgazi Şube Binası’nın açılışından sonra Bakan Tüfenkci, Türk Kurumu Meslek Yüksek Okulu olması planlanan Hanımın Çiftliği eski belediye binasında incelemeler bulundu.

Bakan Tüfenkci’yle beraber incelemeye Vali Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, , THK Mütevelli Heyeti Başkanı Fikret Şinasi Kazancıoğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, belediye başkan yardımcıları, bazı bölge ve il müdürlüleri ile muhtarlar katıldı.

İncelemeler esnasında ilk konuşmayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptı. Başkan Gürkan, daha önce rektör ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ile yaptıkları görüşmede Battalgazi’ye Türk Hava Kurumuna bağlı üniversitenin bir kolu olarak bir yüksekokul açılması noktasında talep ettiklerini söyledi.

TALEBİMİZİ İLETTİK

Önemli bir okul olacağı kanaatinde olacaklarını kaydeden Başkan Gürkan, “Sayın Bakanımıza da bu talebimizi ilettik. Sayın Bakanımız da sizlerde yaptığı görüşmede sislerinde uygun görüşüyle buranın yerine bakma noktasında fikrinizi beyan etmiştiniz. Bu binayı bütünü ile birlikte Türk Hava Kurumu'nun Üniversitesi'nin Yüksek Okulu'nun açılması koşuluyla sizlere devretme noktasında irade kararımızı belirtmek istiyorum. İnşallah bu okul açıldığı takdirde bizim temennimiz ve dileğimiz odur ki burada hosteslik, drone eğitimi, havacılık teknik eğitimi ve buradaki okuyan insanların da istihdam noktasındaki sıkıntı olmadan direk istihdama katkıda bulunması hem de teknik anlamda yetişmeleri anlamıyla da önemli bir okula olacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

MALATYA İÇİN GÜZEL BİR ŞEY OLUR

Büyük bir iş için geldiklerini dile getiren Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan da, “Bu proje bana anlatıldığında Sayın rektörümüz tarafından Malatya ile de manevi bir takım bağları olan bir kişi olarak sayın bakanımızın da tensipleriyle bugün büyük oranda bu iş için buraya geldik. Bir yüksekokul açılması bir prosedür gerektiriyor. YÖK ile ilgili bazı ciddi hazırlıklar ve onları müsaadesi gerekiyor. İnşallah bakarsak 800 kişiye eğitim yapabilecek bir eğitim tesisi bir yüksekokul için rantabl olabiliyor. Bu aşamaları geçebilecek Sayın bakanımızın da yardımlarıyla bu fikri realize edebilirsek hem Malatya için hem ülke hem eğitimimiz için güzel bir şey olur. Eğitim kurumları bir ülkenin gelişmesinin en önemli unsuru. Türk Hava Kurumu Üniversitesi havacılık alanında eğitim yapan tematik bir üniversite. Dünyada en önemli üniversitelerden biri olma hedefimiz var. Çünkü sahip olduğu imkanlarla gerçekten bu tematik üniversitenin havacılık alanında çok büyük kabiliyetleri var. İnşallah bunun bir kolunu da burada açmak nasip olur” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, Türk Hava Kurumu’nun Türkiye’nin köklü kurumlarından birisi olduğunu hatırlattı.

MALATYA’MIZ İÇİN İNŞALLAH HAYIRLI OLUR

“Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin bir bölümünün Malatya’da açılabilmesi Malatya’ya gelerek burada eğitim alacak gençlerimiz noktasında Malatya ve Türkiye için önemli bir kazanım olacak” diyen Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Şinasi kardeşimizin orada olması, rektörümüzün, başkanımızın buna sıcak yaklaşımlarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu bir süreç. Şimdi böyle bir yeri açma kararını beyan ettiklerinde bizler YÖK ayağı sürecini tamamlatıp önümüzdeki dönem içerisinde inşallah Malatya’ya böyle bir bölümün kazandırılmasını biz de istiyoruz. Şimdi arkadaşlarımız inceleyecekler. Bu bina olur, başka yer olur. Ama önemli olan Malatya’ya böyle bir yüksek okulun veya ileride belki 4 yıllığa da dönebilir, bir bölümün veya bölümlerin kazandırılması. Havacılık noktasında biliyorsunuz esasında Malatya üsleriyle, kara havacılığıyla önemli bir coğrafi bölgede. Hem Türk Hava Yollarımıza hem askeri anlamında hem de sivil havacılığa katkı sağlayacak bir bölümün olması Malatya’mız için inşallah hayırlı olur.”

Daha sonra Bakan Tüfenkci ve yanındakiler Doğanşehir ilçesi muhtarlarıyla Battalgazi yeni Belediye Binası’nda basına kapalı olarak bir araya geldi.

MUTLU SARIGÜL