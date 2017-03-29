Dün başlayan yarışma, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. 1 hafta sürecek olan yarışmada Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl ve Şanlıurfa illerinden Malatya’ya gelen lise düzeyinde öğrenciler projelerini jüri karşısında sergileyecek. Öğrenciler, aynı zamanda 1 hafta boyunca projelerini vatandaşlara sergileyecek.

48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında Malatya’yı temsil eden Malatya Bilim Sanat Merkezinin Müdür Yardımcısı Güler Karaaslan, yarışmada en çok projenin kendilerinde olduğuna değinerek matematikten teknolojik tasarıma, birçok alanda hazırladıkları projelerle iddialı bir konumda olduklarını söyledi.

13 PROJEYLE MALATYA’YI TEMSİL EDİYORUZ

Karaaslan, “Malatya bölge finalindeyiz, daha sonrasında Ankara finali yapılacak. Malatya bölge finalinde biz 8 il arasında biyoloji, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, coğrafya, teknoloji tasarımı ve tarih alanlarında 13 projeyle Malatya’yı temsil ediyoruz. Şu ana kadar en yüksek proje sayısı Malatya Bilim Sanat Merkezi bünyesinde olup her biri kendi alanında farklı projelerimiz var. Özellikle bilimsel ve araştırma projelerimiz var. Teknoloji tasarımı alanında robot projemiz kızılötesi ışınlarıyla ve ses dalgalarıyla hareket edebilen bir robot projemiz var. Daha önceki yıllarda Türkiye geneli finallerinde elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla bölgemizde okullar arasında iddialıyız” dedi.

ÜRETEBİLİR BİLİM İNSANLARINA DÖNÜŞMELERİNİ HEDEFLİYORUZ…

Amaçlarının öğrencilerin birer bilim insanı olmaları yönünde yetişmelerini sağlamak olduğuna değinen Güler Karaaslan, “Okulumuzun amacı, öğrencilerin proje üretebilir seviyeye gelmelerini sağlamak. Bilimsel düşünme becerilerini geliştirerek, lise seviyesinde olan öğrencilerimizi üniversiteye gittikleri zaman birer bilim insanı olmalarını sağlamak. Bu aşamada öğrencilerin ülkemiz için çok güzel projeler ve buluşlar üretebilir bilim insanlarına dönüşmelerini hedefliyoruz. Öğrencilerimiz Malatya Bilim Sanat Merkezinde olmaktan ve orada zaman geçirip proje hazırlamaktan çok mutlular. Çünkü burada bireysel olarak fikirlerini hayata döndürme şansı buluyorlar. Kendi yaptıkları ve ürettikleri projelerin bu şekilde sergilenebilir olması onlar için aynı zamanda motivasyon kaynağı” diye konuştu.

ÜLKEMİZ İÇİN HEM EKOLOJİK HEM DE EKONOMİK

Yarışmada Malatya Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Ali Umut Güler, ekolojik ve ekonomik bir proje hazırladığını ifade ederek, “Projemizin amacı günlük hayatta sıkça kullandığımız deterjanların içerisinde bulunan petrol-kimya ürünleri ve farklı kimyasalların doğayı kirletmesinin önüne geçip, canlılar üzerinde zehirleyici etkinlerini en aza indirmek. Bu maddelerin ekoloji üzerindeki etkisi nedir, bunu araştırdık. Projemiz üzerinde 3 aylık zaman zarfı içerisinde maden kuruluşları ve MASKİ İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde çalışmalar yaptık. Proje arkadaşım Zeynep Coşkun’la beraber yaptığımız araştırmalar sonucunda şunun farkına vardık; fosfat ve petrol türevi yerine bor bileşikleri içeren deterjanlar doğayı çok daha az kirletiyor ve zehirleyici etkisi olmuyor. Ayrıca bu kirletici unsurlarının doğadan temizlenmesi için harcanan paranın da bu temizlik ürünleri kullanıldığı taktirde harcanmayacağını gördük. Böylece projemizin de hem ekonomik, hem de ekolojik olarak öneri sunduğu ortaya çıktı. Normal piyasada kullanılan fosfat ve petrol türevi deterjanların yerine bor içeren ya da fosfat oranı azaltılmış deterjanlar kullanmak ülkemiz için çok daha ekolojik ve ekonomik olacaktır” dedi.

KÖKBOYASININ VERİMLİLİĞİ DAHA YÜKSEK

Malatya Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Melih Doğan ise güneş panellerinden enerji elde edilirken kök boyasının verimliliği artırdığını ve maliyeti düşürdüğünü söyleyerek, “Günümüzde güneş panelleri 1. nesil 2. nesil ve 3. nesil olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. 3. nesil watt başına düşen maliyet olarak diğer paneller içerisinde en ucuz olanları. Bu projemizde 3. nesil güneş panellerinde olan DSSC’ler kullanarak çalıştım. DSSC dediğimiz paneller boyaya duyarlı güneş paneli olarak geçiyor. 14 farklı boya üzerine yaptığım çalışmayla maksimum verimli olan kök boyasından elde ettim. Özellikle bu noktada kökboyası bizim kültürümüzde olan bir madde. Eski kilimlerde, halılarda ve dokumacılıkta kullanılan koyu kırmızı maddedir. DSSC’ler üzerinde iletkenlik açısından mükemmel bir verim elde ettik. Şu an bu panellerde kullanılan boyalar çok pahalı oldukları için 3. nesil güneş panellerinin fiyatı da artmış durumda. Kökboyası doğada kolay bulunabilen bir madde ve verimliliği daha yüksek. Bizler bu sayede aynı enerjiyi hem çok daha doğal hem de çok daha ucuza mal etmiş oluyoruz. Ekim ayında proje çalışmalarımıza başladık. Önce neler yapabileceğimiz yönünde fikirler ürettik. Sonrasında araştırmalar yaptık ve tezleri okuduk. Bilgileri toparlardıktan sonra laboratuar aşamasına geçtik. Bu noktada çalışmalarımız 34 gün sürdü ve 83 saat boyunca laboratuar da deney yaptık. Bu benim 3. projem ve 3 projem de bölge sergilerine katıldı. Projelerimi hazırlayıp sergilemeye sunmak benim için gurur verici bir olay ” sözlerini kaydetti.

3 DAKİKA DA MONTE EDİLİP 5 DAKİKADA YAZILIMI KODLANABİLİYOR

Malatya Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinden Ahmet Yasir Cİlvez ve Yusuf Hazar Tuncel ‘UlakMobil 3D Kapalı Alan Haritalandırma Robotu’ adı verdikleri projeyle gelişebilirlik özelliği bulunan bir robot hazırladıklarını ve kapalı alanlardan 3 boyutlu görüntü elde edip anında bilgi paylaşımı yapılabileceğini söylediler. Tasarladıkları robotla birçok zorlu şartlarda bilgi edinmenin daha kolay ve maliyetinin daha düşük olacağını söyleyen Ahmet Yasir Cilvez, “Projemizin adı ‘UlakMobil 3D Kapalı Alan Haritalandırma Robotu.’ Güvenlikle ilgili operasyonlarda, insanların girmesinin sakıncalı olduğu veya çalışmasının riskli olacağı kurgan, tümülüs ve mağa gibi zorlu coğrafi ve arkeolojik alanlarda; deprem, heyelan gibi afet durumlarında, uzaya gönderilen araştırma robotlarının gezegen veya uydulardaki yüzey araştırmalarında 3 boyutlu haritalandırma robotumuz kullanılabilecektir. Uzaya gönderilen robotların kameralar sayesinde çalıştığını biliyoruz. Ama bu kamera sistemleri çeşitli gölgelerde ve toz olduğu zaman yanlış ölçümler yaparak yanış değerler verebiliyor. Bizim yaptığımız robot sayesinde bu sapma miktarını yok denecek kadar az değerlere düşürebiliyoruz. Robotumuzun gelişebilirlik özelliği var. İstenildiği zaman farklı sensörler takılabiliyor. Robotumuzun böyle demonte ve monte özelliği olması büyük bir avantaj. 3 dakikada monte edilip 5 dakika da yazılımı kodlanabiliyor. Biz bu çalışmamızı 5 aylık gibi bir sürede tamamladık. Aynı zamanda ucuz maliyetli bir robot yaparak ekonomik anlamda tercih edilmesini sağladık. Daha çok askeri alanlarda kullanılmasını tahmin ediyoruz” dedi.











TÜRKAN YILDIZ