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Geleceğe 18 Milyonluk Yatırım

Kayısı üreticilerini yakından ilgilendiren ve kayısının geleceği adına ciddi bir önem arz eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk için imzalar atıldı. Toplam yatırım bedeli 18 milyon 600 bin TL olan Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk için Kalkınma Bakanlığı 12 milyon TL ödenek verdi. Geri kalan 6 milyon 800 bin TL ise Toprak Mahsulleri Ofisi ve TOBB ortak kuruluşu olan LİDAŞ A.Ş. tarafından karşılanacak.

Geleceğe 18 Milyonluk Yatırım

Kayısı üreticilerini yakından ilgilendiren ve kayısının geleceği adına ciddi bir önem arz eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk için imzalar atıldı. Toplam yatırım bedeli 18 milyon 600 bin TL olan Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk için Kalkınma Bakanlığı 12 milyon TL ödenek verdi. Geri kalan 6 milyon 800 bin TL ise Toprak Mahsulleri Ofisi ve TOBB ortak kuruluşu olan LİDAŞ A.Ş. tarafından karşılanacak.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:36
Geleceğe 18 Milyonluk Yatırım

Malatya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk içinde ilk adım atıldı. İftar sonrası gerçekleştirilen tören ile protokol imzalandı. İmza protokolü öncesi söz alan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek Malatya Ticaret Borsası’nın modern bir borsacılık yaklaşımı çerçevesinde saygın bir kuruluş olma ilkesiyle hareket ettiklerini söyledi.

KAYISININ SAHİBİ ÇİFTÇİLERDİR

Programda daha sonra söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bazen kışkırtıcı bir şekilde diyoruz ki ‘Malatya’da kayısının muhatabı yok, sahibi yok.’ Bazı arkadaşlar da diyorlar ki ‘kayısının sahibi sizsiniz.’ Biz kayısının sahibi Malatya’da üreticilerdir, çiftçilerdir diyoruz. Onların oluşturdukları birlikler ve kooperatiflerin önündeki engelleri kaldıracağız. Kayısının muhatabı yok diye biz çalışmaktan geri durmuyoruz. Kayısının lisanslı depoculuk alanına girmesi için özel bir çalışma yürüttük” şeklinde konuştu.

Tüfenkci, Türkiye’nin dünya yaş ve kuru kayısı üretiminde birinci sırada yer aldığını belirterek TÜİK verilerine göre 2017 yılında, yüzde 35’lik artışla Türkiye’de toplam 985 bin ton kayısı üretiminin sağlandığını dile getirdi. Tüfenkci, “Üretim elbette ki önemli ama esas önemli olan ürettiğinizi satabilmek. Arz ve talebe bakıldığında özellikle kayısıya baktığımızda arz noktası 2 ayda sınırla ama talebi 12 aya yaymamız lazım. Bu süreçte lisanslı depoculuk çok önemli” diye konuştu.

KAPASİTEYİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

Malatya kayısının değerine artı değer katmak için kayısıyı da lisanslı depoculuk kapsamına dahil ettiklerini dile getiren Tüfenkci, “Türkiye’de tarım ticaretini eğer biz bir yere getirmek istiyorsak, lisanslı depoculuk çok önemli. Hem bizim bakanlık hem de Tarım Bakanlığı birlikte çalışarak lisanslı depoculuk kapasitesini artırmaya devam ediyoruz. Lisanslı depoculuğa konulan ürünlerin özellikle nakliye ücreti de dahil olmak üzere birliklerin ve üreticilerinde kira ücretlerini devlet olarak karşılayacağız. Ürünlerini buralarda bedava depolanmasını sağlıyoruz. Malatya’mıza biz sadece AK Parti olarak kayısıda bir lisanslı depo kazandırmıyoruz, aynı zamanda hububat anlamında da lisanslı depoculuğu kazandırıyoruz. Malatya’da kayısıda bir dönüm noktasını da Allah’a hamd olsun gerçekleştireceğiz” sözlerini kaydetti.

Protokol törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kımıloğlu, LİDAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ile davetliler katıldı.

busabahmalatya.com

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
MalatyaLisanslı DepoculukYatırımKayısı
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