Gedik Mahallesi’nde yaşanan sıkıntıları dile getiren Gedik Mahallesi Muhtarı Abuzer Taylan, mahallenin sorunlarıyla ilgilenilmediğini iddia etti. Bu yönden yerel yöneticileri eleştiri bombardımanına tutan Muhtar Taylan, BUSABAH gazetesine konuşarak, tepkilerini dile getirdi.

ÇOCUKLAR HIRSIZLIĞA YÖNLENİYOR

Çocukların oynayacağı park alanı olmadığını ileri süren Muhtar Taylan, “Birçok sıkıntımız var. Ben muhtar olmadan önce yolların hiçbir yeri yapılmamıştı. Eski belediye bu çalışmaları seyrek aralıklarla yapıyordu. Yapılan hizmetleri ve yapılmayanları bir bir söyleyebilirim. Asfalt ve parke taşı yaptılar, yeni yollar açıldı. Ama bazı şeyler de bizi çileden çıkarttı. Balon, uçurtma uçurmayla bu işler çözülmez. Birlik, beraberlik içinde bu işleri çözeceksin. Ben 4 yıldır ‘park’ diyorum. Her yıl Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ‘burada çocuğumuz çok’ diyorum. Çocuk çok, oynayacak yer yok. Çocuk kendini nereye yönlendirecek. Çocuklar hırsızlığa yönleniyor. Çocuğu seviyor sonra çocukla dalga geçiyor. Böyle bir şey yok. Her sene geldiğinde ‘biz sana park yapacağız’ diyor. Ben kendilerine burada 2 dönüm park alanı gösterdim. Alışmışlar iki kürek toprak atmakla park yapılmıyor. Reklama verdikleri kadarını yapsalar her taraf cennet olur. Bu yönden şikayetçiyiz. Böyle bir belediyecilik olmaz” diye konuştu.

HANGİ SOKAĞA BAKSAN…

Taleplerine cevap alamadıklarını söyleyen Muhtar Taylan, “Burası kireç ocağıydı; kapattırdık. Şimdi bu kireç ocağında dağ gibi kireç tozu var. Bir rüzgar estiği zaman millet perişan oluyor; zehirleniyor. Kireç tozunu sermiş, önüne de taş çekmiş sonra da ‘biz buraya park yapacağız’ diyorlar. Dalga geçiyorlar. Taşlar da hala orada duruyor. Belediyecilik bu şekilde olmamalı. Ufak bir şey söylüyoruz es geçiyorlar. Başkan ve başkan yardımcıları buranın açılışından sonra tekrar geldiler. Mahallenin sıkıntıları için geldiklerini söylediler. Biz 50 sefer dosya verdik. Sıkıntıları anlattık, gezdirdik, söyledik. Peki, neden yapmıyorsunuz? Hangi sokağa baksan pislik içerisinde. Sadece bir asfalt dökmekle hizmet yapılmış olmaz. Bizi süründürdüler. ‘Yapacağız’ dediler ve ne parkı ne diğer yerleri yaptılar. Bizimle dalga geçtiler. İş yapmamak ayrı, dalga geçmek ayrı” ifadelerini kullandı.

BELEDİYECİLİK BÖYLE OLMAZ

Yetkililerin hem muhtarla hem de mahalleliyle dalga geçtiklerini savunan Muhtar Taylan, “Bu toplum seninle dalga geçerse ne olur? Şurayı yaptın diye diğer tarafı yapmayacak mısın? Burnumuzdan getiriyorlar. Mahallede kimin yolu açılmış, nerenin suyu patlak belli değil. En basit doğalgaz geldiğinde bile ben 3 yıl mücadele verdim de çekildi. Muhtar burada mücadele ediyorsa sen de muhtara Belediye olarak yardımcı olacaksın. Belediyecilikte Kayseri’ye, Antep’e bakıp imreniyorsun. Nasıl yapılıyor? Belediyecilik böyle olmaz. Biz kimseyi şikâyet etmiyoruz diye bu şekilde. Ama ben bütün sorunlu yerlerin resimlerini çekip, yazıp Cumhurbaşkanı’na göndereceğim. Söz veriliyor ama üzerinden bir yıl geçiyor. Sen ekibini kuracaksın. Aslında Yeşilyurt Belediyesi’nden 3 tane olacaktı. Bu işler mimari olacak. Herkes belediyecilikte, muhtarlıkta yapamaz. Bu muhtarlığın elektrik, su aboneliği vardı. Başkana ‘Bizim paramız yok biz yapamayız’ diye söyledik. ‘Siz alın biz veririz’ dedi. Ama bizi oyaladı, sonra verdi. Fahri Kayahan’a gidince nereye bakacağımı şaşırıyorum. Gözlerim kamaşıyor. Peki, burada yaşayanlar insan değil mi? Yüzde 90 AK Parti’ye oy çıktı bu mahalleden. Neden bu insanlarla dalga geçiliyor. Bunların hepsini yazacağım Cumhurbaşkanımıza. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız sahip çıkıyor bizlere. Bunlar ekranda bizi kullanıyorlar ama perde arkasında bir şey yok” şeklinde konuştu.

BEN VATANDAŞLARI BİRBİRİNDEN AYIRMIYORUM

Gedik Mahallesi’nde kentsel dönüşüm olup olmayacağını da açıklayan Muhtar Taylan, sözlerine şöyle devam etti:

“Burasının nüfusu 8-10 bin arası. 2500 seçmeni var. Çocuğu çok olan bir yer. Parkı olmadan olmaz. Hizmeti yapıyorlarsa insan gibi yapsınlar. Böyle hizmet olmaz. Ben gece-gündüz burayı bekliyorum. Vatandaş geliyor ben ayırt etmiyorum. Yaşlı vatandaşı bile alıp götürüyorum. İlgilenip, işlerini hallediyorum. Siz de hizmet için gelmişsiniz. Cumhurbaşkanımız ne diyor Biz hizmetkârız diyor. Yazık bu insanlarla dalga geçilmesin. Bu Gedik Mahallesinin alt yapısı yok. Her gün patlak var. Bu Muhtarlığın suyu da bizim adımıza olsun diyorlar. Ama ben MASKİ’ye de dedim ben üstüme almam. Ben burada hizmet ediyorum ama bu işler de belediyenin işi. Her şeyi muhtarlara yaptırmak istiyorlar. Muhtarlar da akıllı olsun yapmasınlar.”

























MUTLU SARIGÜL