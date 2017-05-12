12 Mayıs 2017 Cuma

‘Geçmişten Günümüze Geleneksel El Sanatları’ sergisi açıldı

Arapgir Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümü 1’inci ve 2’nci sınıf öğrencilerinin hazırladığı ‘Geçmişten Günümüze Geleneksel El Sanatları’ sergisi Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde açıldı.

12 Mayıs 2017 Cuma 17:17
‘Geçmişten Günümüze Geleneksel El Sanatları’ sergisi açıldı
  İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay’ın yaptığı açılışa üniversite öğretim görevlileri ve Malatya Girişim Grubu yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk da katıldı. Sergiyi gezen Rektör Kızılay, özellikle geleneksel el satanlarına büyük ilgi gösterdi. Sergi ile ilgili bilgi veren Öğretim Görevlisi Aslı Ümran Ulaş, “Geçmişten Günümüze Geleneksel El Sanatları sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Sayın rektörümüzün açılışını yaptığı sergimiz Pazar gününe kadar gezilebilecek. Bütün Malatya halkını sergimize bekliyoruz. Sergimizin amacı geçmişten günümüze tekzip, hat, minyatür, halı kilim ve el sanatlarını halkımıza tanıtmak” ifadelerini kullandı.
İHA
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