Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2016 yılında Malatya’da 5 bin 324 evlilik, bin 56 boşanma gerçekleşti. TÜİK’in analizlerine göre, Malatya’da evlilik sayısı geçen yıla göre 257 azalırken, boşanma sayısı da geçen yıla göre 175 arttı. Geçen yıl Malatya’da 5 bin 81 evlilik, 881 de boşanma gerçekleşmişti.

TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

TÜİK’in analizlerine göre ayrıca, Malatya’da ortalama ilk evlenme yaşı 2016 yılında erkeklerde 27,7, kadınlarda ise 24,8 oldu. Analizlere göre Malatya’da 2016 yılında ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde ve kadınlarda geçen yıla göre yükselirken ortalama ilk evlenme yaşı Türkiye ortalamasının da üzerinde gerçekleşti.

AKIL SAĞLIĞI

Evlenme ve boşanma istatistikleri böyle iken, boşanma nedenleri ise çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Buna göre, 2014 yılında “akıl sağlığı” nedeniyle bir, 2015 yılında ise 3 evlilik bitti.

CANA KAST!

Yine bilinmeyen nedenlerden dolayı 2014 yılında 52, 2015 yılında 1, 2016 yılında 4 evlilik bitti. Cana kast ve pek fena muameleden dolayı ise sadece 2014 yılında bir evliliğin bittiği öğrenildi.

GEÇİMSİZLİK

Diğer nedenlerden dolayı 2014 yılında 15, 2015 yılında 6, 2016 yılında 7 evlilik biterken, en çarpıcı rakamların olduğu “geçimsizlik” konusunda ise yıllara göre boşanma sayıları şöyle oldu:

“2014 yılında 892, 2015 yılında 865, 2016 yılında bin 43.”

ZİNA NEDENİYLE 3 EVLİLİK BİTTİ

TÜİK, evliliğin bitiş nedenlerinden “terk”te ise, 2014 yılında bir, 2015 yılında 3, 2016 yılında da 2 boşanmanın yaşandığı öğrenildi. Öte yandan, “zina” nedeniyle ise sadece 2015 yılında 3 evlilik bitti.

TÜRKAN YILDIZ