Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından değerlendirme raporunda, “Malatya 1. ve 2. Ağır Ceza mahkemelerinin terör suçlarına bakmakla görevli olmaları nedeniyle sadece 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin diğer suçlara baktığı, terör suçlarına bakacak yeni bir Ağır Ceza Mahkemesi’ne ihtiyaç olmasa da; FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında açılan davalar sürecinde genel yetkili 3. Ağır Ceza Mahkemesinde büyük oranda yığılma ve iş yoğunluğu oluşacağı hususları göz önünde bulundurularak FETÖ/PDY dosyaları sonuçlanıncaya kadar genel yetkili 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kurulmasının uygun olacağı” görüşü belirtildi.

İHTİYAÇ DUYULUYOR

Yayımlanan raporda ayrıca Malatya Adliyesi’nde halen faaliyette bulunan Asliye Ceza Mahkemesi sayısının 8 olduğu, ancak bunlardan 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1/2 olarak faaliyet gösterdiği belirtilerek, “Hâkimlerinin, yazı işleri müdürlerinin, zabıt katiplerinin, mübaşirlerinin ayrı ayrı olarak belirlenmiş olduğu, bununla birlikte Adliyemizin fiziki şartları itibariyle bu mahkemenin 1/2'lik birinci kısmının Adliyemizin zemin katında, diğer 1/2'lik kısmının ise Adliyemizin 3. katında faaliyetlerini sürdürdüğü, Asliye Ceza mahkemelerine gelen iş miktarı dikkate alındığında yeni bir Asliye Ceza Mahkemesi’ne ihtiyaç duyulmakla birlikte 1/2 olarak faaliyet gösteren 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1/2’lik bir kısmının 9. Asliye Ceza Mahkemesi olarak belirlenmesi hususunda Komisyonumuzca görüş bildirildiği” şekilde bir açıklamada bulunuldu.

HAKİM GÖREVLENDİRİLDİ

Artan icra dosyaları nedeniyle, Malatya Adliyesinde 1. ve 2. İcra Mahkemesi olarak faaliyet gösteren icra mahkemelerinin 2013 tarihinden itibaren tek İcra Hâkimi tarafından müstemir yetkili olarak faaliyetlerini sürdürdüğü, her ne kadar geçen süre içerisinde herhangi bir teraküm oluşmamış ise de, son zamanlarda artan iş miktarı itibariyle İcra Mahkemelerine ikinci bir hâkim görevlendirilmesi talebinde bulunulduğu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 2016 tarih ve 1920 sayılı müstemir yetki kararnamesi ile her iki İcra Mahkemesine ayrı birer hâkim görevlendirildiği de belirtildi.

DOSYALAR DEVREDİLDİ

Yayımlanan raporda Malatya’da artan dosya sayılarının mahkemelere verdiği iş yükünü azaltabilmek için artan ticaret ve tüketici dosyaları itibariyle Asliye Hukuk mahkemelerindeki iş yoğunluğunun arttığı, Asliye Hukuk mahkemelerindeki iş yoğunluğunun azaltılması ve tüketici dosyalarının daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü tarafından Malatya 1. ve 2. Tüketici Mahkemeleri kurularak faaliyetlerine başladığı anımsatıldı. Öte yandan Tüketici Mahkemelerinin faaliyete geçmesi ile birlikte Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi tarafından Malatya 5. ve 6. Asliye Hukuk Mahkemelerinin kapatılarak dosyalarının 3. ve 4. Asliye Hukuk Mahkemelerine devredildiği belirtildi.

YIĞILMA MEYDANA GELDİĞİ İÇİN…

15 Temmuz sürecinin ardından ve devam eden süreçte dosyalarda yığılma meydana geldiği belirtilerek, “Malatya 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 1/2 yetkisinin kaldırılarak 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kurulmasının dosya sayısı, personel dağılımı ve fiziki şartlar itibariyle uygun olacağı, Malatya Asliye Hukuk mahkemelerindeki dosya sayıları ile 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1/2 yetki ile farklı yerlerde farklı mahkeme kalemleri ile faaliyet göstermesi hususları göz önünde bulundurularak Malatya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kurulmasının uygun olacağı, Malatya Adliyesi’nde faaliyet gösteren her iki İş Mahkemesinin de 1/2 olarak faaliyette bulunması ile birlikte hâkim, personel, mahkeme kalemleri ile duruşma salonlarının da ayrı olması göz önünde bulundurularak her iki İş Mahkemesinin 3. ve 4. İş Mahkemesi olarak dönüştürülmesinin uygun olacağı” ifadeleri belirtildi.

TAHİR ÖZÇELİK