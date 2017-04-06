11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı bilgilendirme toplantısı dün gerçekleştirildi. Fırat Toplantı Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Sabri Akın, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hilmi Öksüztepe, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Sabri Akın yaptı. Akın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ olarak gerek kültürel değerlerin yaşatılması ve yaygınlaştırılması hem de Malatya’nın ekonomik anlamda kalkındırılması ve cazibe merkezi haline dönüşmesi noktasında fuarlar düzenlediklerini söyledi.

50 CİVARINDA FİRMA KATILACAK

Fuara bu yıl ciddi bir ziyaretçi beklediklerini dile getiren Akın, “Yaklaşık olarak 10 yıldır düzenlediğimiz Tarım Fuarımızı inşallah bu yıl daha geniş bir katılımla 11’incisini beraber gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda yaklaşık olarak 3-4 aylık bir süreçte çok ciddi anlamda çalışmalar yaptık. Yaptığımız bu çalışmalarımıza fuarımıza yaklaşık olarak 145 civarında hem firma hem de kurum ve kuruluşlar katılım gösterecekler. Bunların 93 tanesi ilimizden katılım gösteriyor. 50 civarında firmamız da yaklaşık 30 ilimizden fuarımıza katılacak. Bizim bu fuardaki hedefimiz bölgesel anlamdaki çiftçilerimizin tarım teknolojileri ve tarımdaki diğer gelişmeler noktasında çiftçilerimizi haberdar kılmak ve tarımsal üretimi daha verimli hale getirmek ki, bu noktada da gerek bizlerin gerekse de İl Müdürlüğümüzün aynı zamanda da birliklerimizin, ziraat odası başkanlarımızın yaptığı çalışmalarla ciddi anlamda ziyaretçi bekliyoruz. Biz Malatya ve Malatya çevresinde yaklaşık olarak 25 ilde yaptığımız tanıtım toplantılarıyla inşallah fuarımıza bu yıl ciddi anlamda ziyaretçi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

10 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ GELECEK

Tüm üreticileri fuara davet eden Akın, “Yaptığımız büyükelçilik ziyaretleri sonucunda şu anda bize bildirilen 10 ülkeden; Lübnan, Sudan, Yemen, Endonezya, Karadağ, Ürdün, Romanya, Ukrayna, Filistin, Kosova, Tayvan ve Makedonya’dan ziyaretçilerimiz olacak. 12-16 Nisan 2017 tarihinde açılışımızı yapacağımız fuarımıza bölge ve Malatya’da bulunan bütün üreticilerimizi davet ediyorum” dedi.

MACİT: ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit ise, şunları kaydetti:

“Gelecekteki tarım sektöründe en büyük sorunlardan bir tanesi, geçici iş gücünün azalmasıdır. Bu da çiftçilerimizin ve üreticilerin teknolojiyle buluşarak makineye geçmesi açısından çok önemli bir organizasyon. İlimizin bölgedeki meyvecilik merkezi olması nedeniyle fuarımızda meyvecilikle ilgili yeni teknolojilerin girmesi civar illerdeki meyvecilikle uğraşan çiftçilerimiz ve diğer tarım sektöründe uğraşan çiftçilerimiz açısından da Malatya fuarı çok önemli bir konumda. Bu bağlamda çiftçilerin bu teknolojiyle buluşmalarını önemsiyoruz. İş gücünü daha ucuza mal etmek makineleşmenin sağlanması açısından çok önemli. Eğer bir çiftçi bir üründen kar etmek istiyorsa mutlaka makineleşmesi gerekiyor. Çiftçilerin yeni teknolojiyle buluşması ise fuarlarla oluyor. Malatya’mızda böyle bir fuarın açılması çiftçilerimizin ve bölge üreticilerimiz açısından çok önemli. Bu anlamda ilçe müdürlüklerimiz ve ziraat odalarıyla işbirliği halinde çiftçilerimize bu fuarı duyurup katılımlarını sağlıyoruz. Ve Türkiye’deki tüm il müdürlüklerine bilgilendirme evrakları gönderildi. Bazı illerden dönüşler de alındı.”

AKIN: FARKLI BİR ŞEY YAPACAĞIZ

Son olarak söz alan ve fuarda farklı çalışmalar yapacaklarını belirten Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da, “Dün Ankara’daydık. Yönetim Kurulu toplantısına katıldık ve gerek Bakanlığa gerek Başbakanlığa gerekse de Cumhurbaşkanlığına dahi tarımla ilgili, fuarla ilgili bilgiler verdik. Malatya fuarının bölge fuarı olması açısından geçmiş yıllara göre daha fazla çalışmamız gerektiği, daha fazla mücadele vermemiz gerektiği ve herkesi davet etme gerektiği bilinciyle bu davetlerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Gerek 80 ildeki bütün birlik başkanlarımızı, orada tarım ve hayvancılıkla iştigal eden insanları Malatya’mıza davet ediyoruz. Bu yıl farklı bir şey yapacağız” şeklinde konuştu.











MUTLU SARIGÜL