CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “Gece gündüz demeden çalıştım. Bundan sonra da yaşanabilir bir Malatya için, gerek meclis içinde gerek meclis dışında çalışmalarıma aralıksız devam edeceğim.Kayısıdan tütününe,yolundan suyuna, sanayicisinden esnafına, Pütürge’den Doğanşehir’e bütün Malatyalıların sesi olacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın.Tüm üreticilerin, esnafın, işçinin, emekçinin sesi olmaya devam edeceğim.Sadece Malatya’nın değil Türkiye’nin de sorunlarını gündeme getirmeye, çözüm önerilerini ortaya koymaya çaba göstereceğim. Önümüzdeki dönem çok daha zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Ama mücadelemizi çok daha fazla artırarak çalışmaya aralıksız devam edeceğim” dedi.