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“Gece gündüz demeden çalıştım''

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, milletvekilliği kaydını tamamlayarak, basın mensuplarına Malatya kayısısı dağıttı. Ağbaba “Gece gündüz demeden çalıştım. Bundan sonra da yaşanabilir bir Malatya için,  gerek meclis içinde gerek meclis dışında çalışmalarıma aralıksız devam edeceğim.''dedi.

“Gece gündüz demeden çalıştım''

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, milletvekilliği kaydını tamamlayarak, basın mensuplarına Malatya kayısısı dağıttı. Ağbaba “Gece gündüz demeden çalıştım. Bundan sonra da yaşanabilir bir Malatya için,  gerek meclis içinde gerek meclis dışında çalışmalarıma aralıksız devam edeceğim.''dedi.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:02
“Gece gündüz demeden çalıştım''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “Gece gündüz demeden çalıştım. Bundan sonra da yaşanabilir bir Malatya için,  gerek meclis içinde gerek meclis dışında çalışmalarıma aralıksız devam edeceğim.Kayısıdan tütününe,yolundan suyuna, sanayicisinden esnafına, Pütürge’den Doğanşehir’e bütün Malatyalıların sesi olacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın.Tüm üreticilerin, esnafın, işçinin, emekçinin sesi olmaya devam edeceğim.Sadece Malatya’nın değil Türkiye’nin de sorunlarını gündeme getirmeye, çözüm önerilerini ortaya koymaya çaba göstereceğim. Önümüzdeki dönem çok daha zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Ama mücadelemizi çok daha fazla artırarak çalışmaya aralıksız devam edeceğim” dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
CHP Malatya Milletvekili Veli AğbabaMilletvekilliği Kaydı
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