Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ferhat Ferhatoğlu, “Yapılan araştırmalara göre gebelik sırasında aşırı kilolu veya obez olan kadınların bebeklerinin beyin felci ile birlikte doğma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor” dedi. Ayrıca yapılan bir araştırmadan örnekler veren Yrd. Doç. Dr. Ferhat Ferhatoğlu, Prof. Dr. Eduardo Villamor önderliğinde bir araştırma ekibinin 8 yılda doğan bir milyondan fazla çocuğu inceleme altına aldığını ve her bin bebekten ikisinin serebral palsi riski taşıdığının ortaya çıktığını söyledi.

“Obez olarak gebe kalan ve doğum yapan kadınlarda bu risk 2 katına çıkıyor. Çalışma bulguları gebelik sırasında bir kadının aşırı kilosu ile bebeklerde serebral palsi riski arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Anne obezitesinin serebral felç üzerindeki etkisi diğer risk faktörlerine kıyasla daha az gözükse de, obez olan kadınların giderek artması direkt olarak halk sağlığına etki ediyor” şeklinde açıklamalarda bulunan Ferhatoğlu, serebral palsinin ise, denge ve hareket etme ve hareketi sürdürme kabiliyetini etkileyen bir bozukluk olduğunu söyledi.

GEBELİK ÖNMCESİ KİLO KONTROLÜ FAYDA SAĞLAR

“Obezite, gebelikte bir takım komplikasyonlara yol açma riskini artırabilir ve annelerin ve çocukların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Çalışmalar, gebelik öncesi kilo vermenin bu risklerin bir kısmını azaltabileceğini göstermektedir. Gebelik öncesi kilo kontrolü, gebelik sırasında ve sonrasında bazı sağlık faydaları sağlayabilir. Bütün veriler aynı soruna işaret ediyor; ‘hamilelikten önce sağlıklı bir kiloda olmanın ve gebelik sırasında doğru miktarda kilo almanın iyi sonuçları bulunmaktadır” şeklinde konuşan Ferhatoğlu, “Hamilelikten önce elinizden gelenin en iyisini yapın” dedi.

Dr. Ferhatoğlu, hamilelik planlayanlara ve hamileliğe girerken sağlıklı olmak isteyenlere, sağlıklı kilo vermesi gerektiğini, sigara içmemeleri ve alkolden kaçınıp egzersize devam etmelerini hatırlattı ve “Kilo verme zamanı hamile kalmadan önce olmalıdır. Planlı hamilelikten önce ideal kiloya inilmesi anne ve çocuk sağlığı açısından çok önemlidir. Beslenme alışkanlıklarının diyetisyen kontrolünde değiştirilmesi, düzene sokulması, gene de kilo kontrolü sağlanamıyorsa obezite cerrahisi uygulayan hekimlerden tavsiye alınması yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ