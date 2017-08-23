Kurbanın, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan bir ibadet olduğunu belirten Müftü Çimen, Kurban alacaklara uyarılarda bulundu. Müslümanların iki bayramından biri olan Kurban Bayramı ile ilgili bir telaş yaşandığını hatırlatan Çimen, "Kurbanla ilgili vatandaşlarımız bu günlerde bir telaş içinde. Kurbanlıkların alımında, temininde, kesimi ve tüketim safhasına gelinceye kadar, insanlarımızın dikkat edeceği bir takım konular var. Satın alınacak olan hayvanların sağlıklı, besili ve hayvan pasaportu olan, veteriner sağlık raporu olan, nakil belgesi olan ve koruyucu aşısı yapılmış olan hayvanların seçilmesi önem arz etmektedir” şeklinde konuştu. Kurbanlık hayvanlarda öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Çimen, "Biz tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ülkeyiz, sürdürülebilir bir hayvancılık için damızlık dişi hayvan varlığının artırılması ve korunması büyük önem arz etmektedir. Gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesini önlenmesi, kurbanlık için uygun olan hayvanlarda öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerekmektedir. Hayvancılığımızın geleceği açısından vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmesi önem arz etmektedir” dedi.

Kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken konular hakkında da bilgi veren Çimen, “Bayramlar bizim sevinç neşe günlerimiz. Kesimlerimiz, hayvan satış yerlerimiz biz Müslümanlara yakışır bir şekilde olmalı. Bunlarda temizlik, tertip ve düzen konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Bu günlerin bizleri öncelikle kurbanın anlamında da yüklü olduğu manasıyla bizi Allah’a yaklaştırmasını, bununla beraber bizi birbirimize yaklaştırmasını milletimize, ülkemize, devletimize ve bütün müminlere hayır, huzur ve iyilik getirmesini Cenab-ı Allah’dan niyaz ediyoruz" diye konuştu.

İHA