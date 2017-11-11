Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanlığında gerçekleşen birinci oturum saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından öncelikle 19 Ekim 2017 tarihli olağan toplantı karar özetinin oy birliğiyle kabul edilmesi yapıldı ve sonra gündemdeki maddeler tek tek görüşüldü.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ MAHALLESİ’NE TAŞINACAK

İnönü Mahallesi 1197 ada 1 nolu parselde İmar Planı tadilatına dair İmar Komisyonunun onaylanmasından sonra kısa bilgi veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İnönü Mahallemize Vakıflar Bölge Müdürlüğü güzel bir bina yapacak. Hem müdürlük hem de iş merkezi olarak değerlendirilecek” şeklinde konuştu.

RUHSATSIZ EVLER

Başkan Polat, CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Önder Öztürkoğlu’nun “Kırsal mahallelerde ruhsatsız evlerle ilgili neler yapılıyor?” şeklindeki sorusunu “Onları biliyoruz ve yakından takip ediyoruz, İmar Müdürlüğümüz gerekli çalışmayı yapıyor. Orada ciddi bir sıkıntı söz konusu, bu sıkıntıları doğru bir metotla çözüme kavuşturmak adına çalışmalar devam ediyor” şeklinde cevapladı.

ÖNCE HALK…

Bostanbaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli 3. Etap Uygulama İmar Planında, 326 ada 3 ve 4 nolu parsel malikinin itirazı, ‘planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı’ gerekçesiyle red edilmesine karar verildi. Konuya ilişkin Polat, “Özellikle Bostanbaşı bölgesinde bir kısımda Yakınca’da da var, emsaller konusunda aynı cadde üzerinde olduğu halde biri 1,5, biri 2 veya 2,5 gibi emsaller var, bunu düzenleyelim istedik. 2.5 olanı 1,5’e çekemiyorsunuz, çekseniz de önceden hak edilmiş bir hak olduğu için mahkeme yoluna gidiliyor. Biz de ‘geçmiş belediyelerimizin verdiği yoğunluğu değiştirmeyelim, herkesin geçmiş emsal değerleri neyse onunla oynamayalım ve devam ettirelim, zaten artırma yapmayız da, eksiltmeyle ilgili çalışma yapalım, 2,5’den 1,5’e düşürelim’ dedik. Ancak burada orta noktayı bulamayınca İmar Komisyonumuzda ‘herkesin geçmişten gelen hakkı neyse onunla devam edelim kararını aldı’. Şimdi vatandaş ‘ benim 1,5, bitişik 2,5, o zaman bana da 2,5 verin’ diyor. Bizde prensip kararı almak adına bunu uygulamaya karar verdik. Çünkü aslolan düşürebilmektir, bunun için red edilmesine karar verildi” açıklamalarını yaptı.

GAZİNİN İSMİ VERİLECEK

15 Temmuz darbe kalkışması sırasındaki çıkan çatışmada yaralanarak gazilik ünvânı verilen Polis Memuru Oğuz Yıldırım’ın isminin, evinin bulunduğu Kiltepe Mahallesi Maldia Sokağa verilmesiyle ilgili gündem maddesi Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi.

Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Sahne Sanatları Merkezi Derneği işbirliği ile hazırlanan ‘Yeşilyurt Tiyatroya Doyacak’ Projesine ortak olunmasına karar veren Belediye Meclisi, Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi üzerinde minibüs evi yeri ayrılmasını onaylarken, Aşağıbağlar Mahallesi 1190 ada 1 nolu pardelin batı bölümünün bir kısmına trafo alanı ayrılmasını kararlaştırdı.

Gündemdeki altı maddenin ertelenmesine, altı maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesini onayladıktan sonra toplantıyı tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı 2. Oturum toplantısını yarın saat 10.00’da gerçekleştirecek.

TÜRKAN YILDIZ