Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “İnsanlığın var olduğu günden bu yana insanoğlu bilgiye ihtiyaç duymuş, karşılıklı haberleşmenin ve bilgi alışverişinin yollarını aramıştır. İnsanlığın bu ihtiyacından ortaya çıkan basın ve gazetecilik mesleği, bugün gelişen teknoloji ve hızlı iletişimle birlikte günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Birbirini hiç tanımayan insanların kendi arasındaki bilgi alışverişlerini sağlayan, kamuoyunu aydınlatan, eleştirileriyle eksiklerin giderilmesini sağlayan basın mensupları, yani genel tanımıyla gazeteciler, bu sektörün en önemli unsurudur. Bilgi aktarımının yanı sıra yeri geldiğinde yöremizin, bölgemizin, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine de katkıda bulunan gazetecilerin toplumsal statüsünün güçlendirilmesi toplumun da yararınadır. Basınımızın gösterdiği gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakârca yapan basın çalışanlarına aittir. İçinde bulundukları şart ya da koşullar ne olursa olsun görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesai kavramı olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan medya kuruluşlarımızın sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdürmektedirler. Bu düşüncelerle, medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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