Erkoç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilerin halkın dünyadaki gelişmelerden doğru ve hızlı bilgi sahibi olabilmesi için özveriyle çalıştıklarını kaydetti. Basının 'demokrasinin ve çağdaş düzenlerin vazgeçilmez bir parçası' olduğunu belirten Erkoç, “Gazeteciler toplumun ışığıdır. O ışık ne kadar güçlü olursa bizler de yolumuzu o kadar net ve doğru görürüz. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerekse kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması anlamında büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

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