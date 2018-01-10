10 Ocak 2018 Çarşamba

“Gazeteciler toplumun ışığıdır”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak bir mesaj yayınladı. Erkoç, gazetecilerin toplumun ışığı olduğunu belirterek, “O ışık ne kadar güçlü olursa yolumuzu o kadar net ve doğru görürüz” dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:41
“Gazeteciler toplumun ışığıdır”

  Erkoç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilerin halkın dünyadaki gelişmelerden doğru ve hızlı bilgi sahibi olabilmesi için özveriyle çalıştıklarını kaydetti. Basının 'demokrasinin ve çağdaş düzenlerin vazgeçilmez bir parçası' olduğunu belirten Erkoç, “Gazeteciler toplumun ışığıdır. O ışık ne kadar güçlü olursa bizler de yolumuzu o kadar net ve doğru görürüz. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerekse kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması anlamında büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
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