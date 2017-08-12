Sektör çalışanlarına işlerini yaparken kolaylık sağlamak adına pek çok çalışma yürüten Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Basın Kartı hakkında sorulan bütün sorulara yanıt vermeyi hedefleyerek hazırladığı "Gazeteciler için Basın Kartı Rehberi"nde, başvuru türlerinden bekleme sürelerine; Basın Trafik Kartı'ndan Hizmet Pasaportu'na pek çok başlıkta detaylı ve anlaşılır bilgi sunuyor.

YÖNETMELİK VE DİĞER BİLGİLER

Rehberde, Basın Kartı Yönetmeliği'nde yer alan bilgilerin yanı sıra, yönetmelik dışında kalan ancak uygulamada ihtiyaç duyulacak hususlara da yer veriliyor.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden ve BYEGM İl müdürlüklerinden temin edilebilecek rehbere, internet üzerinden http://www.byegm.gov.tr/turkce/yayinlar adresinden de ulaşılabiliyor.

"Gazeteciler için Rehber Serisi"nin ikinci kitabı olan "Çalışma Hayatı Rehberi" de çok yakında basın mensuplarıyla buluşturulmak üzere hazırlanıyor.

Öte yandan, bilindiği gibi Malatya’da da Basın Kartı’nı kullanan basın mensupları bulunuyor.

HABER MERKEZİ