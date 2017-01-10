10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle dün gazetemizi ziyaret eden Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, gazetemiz çalışanlarıyla bir araya gelerek, Gazeteciler Günü’nü kutladı. 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlayarak sözlere başlayan Akın, çalışan, koşuşturan, üreticinin, yetiştiricinin, tüketicinin sesi olan, gazetecilerin bir gün değil, her gün hatırlaması gerektiğini söyledi.

GAZETECİLER GÜNÜNÜZÜ KUTLUYORUM

“Siz ne kadar anlatırsanız anlatın, ne kadar konuşursanız konuşun, bunu kamuoyuyla paylaşmadığınız zaman, gazetelerde, televizyonlarda yayınlatmadığınız zaman, yayınlatma fırsatınız olmadığınız zaman hiçbir değeri olmaz” diyen Başkan Akın, sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm gazeteci arkadaşlara, çalışanlara, televizyonlara teşekkür ediyorum. Çünkü bizlerin sesi oluyorlar. Yetiştiricilerimize; Bakanlığımızın, Devletimizin yeni projelerini, teşviklerini anlatma veya duyurma fırsatı veriyorlar. Bu noktada ben de, bizlerin sesi olduğunuz için BUSABAH ailesine çok teşekkür ediyorum. En önemlisi amacına hizmet eden tüm iş ve işlevlerde tüketici, olsun üretici olsun, biz Tarım ve Hayvancılık Platformu olarak, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak ve gerekse de Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Sekretaryası olarak ülkemizin ve ilimizin menfaatine yapılması gereken bütün çalışmalarda amacına hizmet eden bütün işlerin arkasındayız. Bizlerin sesi olduğunuz içinde tekrardan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum için ve bizleri misafir ettiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum.”

MUTLU SARIGÜL