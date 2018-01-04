Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şubesi ve Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle İletişim Fakültesi öğrencilerine ve basın mensuplarına yönelik İnönü Üniversitesi’nde 11 Ocak Perşembe günü saat 13.30’da İnönü Üniversitesi Kampüsü Hoca Ahmet Yesevi Salonu’nda bir etkinlik düzenlenecektir” diyerek, daha sonra şunları belirtti:

“İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara tarafından, “’Dünden bugüne gazetecilik ve basında dijitale dönüşüm’, Kişisel Gelişim Dünyası Derneği Başkanı Kişisel Gelişim Uzmanı Mehmet Sait Aytekin tarafından ise ‘İletişim Dili’ konulu konferans verilecektir.”

Nihat Abacı, sözü edilen konferansa tüm basın mensuplarını davet etti.

HABER MERKEZİ