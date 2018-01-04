04 Ocak 2018 Perşembe

Gazeteciler gününe özel konferans

10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle Malatya’da konferans düzenlenecek.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:33
Gazeteciler gününe özel konferans

  Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle,  Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şubesi ve Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle İletişim Fakültesi öğrencilerine ve basın mensuplarına yönelik İnönü Üniversitesi’nde 11 Ocak Perşembe günü saat 13.30’da İnönü Üniversitesi Kampüsü Hoca Ahmet Yesevi Salonu’nda bir etkinlik düzenlenecektir” diyerek, daha sonra şunları belirtti:

“İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi  öğretim üyesi Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara tarafından, “’Dünden bugüne gazetecilik ve basında dijitale dönüşüm’,  Kişisel Gelişim Dünyası Derneği Başkanı  Kişisel Gelişim Uzmanı Mehmet Sait Aytekin tarafından ise  ‘İletişim Dili’ konulu  konferans verilecektir.”

Nihat Abacı, sözü edilen konferansa tüm basın mensuplarını davet etti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah10 Ocak Gazeteciler GünüKonferansBasın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı

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