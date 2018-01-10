10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetecileri unutmayan Malatya Park Alışveriş Merkezi bir otelde gazeteciler için bir kahvaltı programı düzenledi. Düzenlenen kahvaltıya Malatya Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Yılmaz Arslan, Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk Basın İlan Kurumu İl Müdürü Nihat Abacı ve Malatya’da hizmet yapan gazeteciler katıldı.

Kahvaltıdan sonra söz alan Malatya Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Yılmaz Arslan, 4 yıldır görevde olduğunu hatırlatarak, Malatya’da en uzun görev yapan alıveriş müdürü olduğunu söyledi.

HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Arslan, “Bu sürede gerek eleştirilerinizle gerek övgülerinizle sizi hep yanımızda hissettiğimizi, eleştirilerinizden, övgülerinizden kuvvet aldığımızı, bunun bize güç kattığını söylemek isterim. Zaten bunun için bu tür organizasyonları biz çok gönüllü yapıyoruz. Bu bizim için bir görev ya da bir meslek grubunu ağırlamaktan öte gönül birliği yaptığımız, emek birliği yaptığımız bir gurubun bir araya gelmesi istişare etmesi hasbihal etmesi gibi geliyor. Hepinize çok teşekkür ediyoruz, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum” şeklinde konuştu

40 yıla yakın gazetecilerle teması olduğunu söyleyen Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk ise, “Malatya çok şeye layık. Üzerimize düşen işleri görevleri yapabiliyorsak sizlere hizmet edebiliyorsak ne mutlu bize. Daha iyi günlerde daha güzel günlerde birlikte olalım bu memleket bizim bu memleketi sevmek ülkemizi sevmek bizim görevimiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüz kutlu olsun” dedi.





























MUTLU SARIGÜL