Basın İlan Kurumu İl Müdürü Nihat Abacı “Yerel Basın ve Gazetecilik Tecrübesi” konulu konferansta İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Dün İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, İletişim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Nihat Abacı, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış Yılmaz, İletişim Fakültesi öğrencileri ve gazeteciler katıldı.

Konferansta ilk konuşmayı İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış Yılmaz yaptı. Yrd. Doç. Yılmaz, yerel basının aslında bir ülkenin demokratikleşme seviyesini gösteren en önemli yansıma olduğunu söyledi.

BU KONUYA ÖNEM VERİYORUZ

“Sadece ulusal bazda değil, yerel bazda da haberlerin insanlara ulaştırılması, dikkat çekici noktaların vurgulanması ve bir anlamda yönetenlerin halk arasında denetlenmesi adına çok önemli bir görev üstleniyor” diyen Yrd. Doç. Yılmaz, bunu da son derece önemsediklerini belirtti. Yrd. Doç. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Biz de İletişim Fakültesi ve Gazetecilik Bölümü olarak bu konuya son derece önem veriyoruz. Yaptığımız etkinliklerde de bunun yansımalarını görüyorsunuz. Özellikle uygulamalı bir alan olarak gazeteciliğin sadece sınıf ortamında teorik bilgilerle yeterli kalmayacağını düşünüyoruz ve bu anlamda da elimizden geldiğince öğrencilerimize bunun uygulamalarını göstermeye çalışıyoruz. Fakültemiz bünyesinde bulunan bir gazetemiz ve bir haber merkezimizle birlikte günün şartlarına uygun olarak haberciliğin nasıl yapılması gerektiğini, tamamen sizlerin çabalarıyla çıkardığımız gazetede ve haber merkezi bültenlerle sizlerde farkına varıyorsunuz. Belki birçok İletişim Fakültesi’nin Gazetecilik Bölümü’nde bu imkanlardan faydalanamıyorsunuz. Fotoğraf makinesi kullanmak, haber yazmak, kaynaklara ulaşmak; bunları doğru şekilde uygulamak sadece teorik olarak verilen bilgilerle mümkün değildir. Bununla birlikte bu alanda yapılan uygulama çalışmalarında son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden Üni-Haber Merkezimize, gazetemize bu kadar önem veriyoruz. Ve sizlerde çok iyi biliyorsunuz ki burada hemen hemen her şeyi sadece öğrencilerimiz gerçekleştiriyor. Bunu belki öğrencilik hayatınızın ilk zamanlarında anlayamayacaksınız ama ilerleyen süreçte bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayacaksınız.”

GAZETECİLERE DESTEK

Basın İlan Kurumu İl Müdürü Nihat Abacı ise, Basın İlan Kurumu’nun görevleri hakkında bilgiler verdi. Basın ilan Kurumunun resmi ilanlarda aracılık yaptığını dile getiren Abacı, “Basın İlan Kurumu resmi kurumlardan resmi ilanlarına aracılık yapılmasını sağlıyor. Bana yardım konusunda da üzerine düşen görevi yapıyor. Basınla ilgili derneklere karşılıksız yardım yapıyor. Gazetecilere borç para desteği veriyor; muhtaçlık ve ölüm yardımı yapıyor. Bu görevleri ifa ederken muhatap aldığımız gazeteleri muhatap alıyoruz. Gazeteler son yıllarda İnternet ve teknolojinin gelişmesi ve Dijital çağda olmamız Dolayısıyla satışları azaldı. Bu nedenle de gazeteleri destek olmak için Basın İlan Kurumu KOSGEB, İŞKUR ve kalkınma ajansları tarafından işbirliği içerisinde çeşitli Eğitim Kurumları vasıtasıyla yardım programları düzenliyoruz. Bu projelere destek veriyoruz” diye konuştu.

GAZETECİ TARAFSIZ VE HIZLI OLMALI

Basının tanımı da kısa açıklayan Abacı, “Gazetelerin hepsinin temelinde fedakarlık, objektiflik ve doğruluk vardır. Gazetecinin demokrasinin teminatı altında olması gerekiyor çünkü halk ile vatandaş ile arasında köprü görevi görüyor. Gazeteci Halkın Sesi demektir. Gazetecilikte bilgi birikimi kabiliyet her zaman gereklidir. Gazeteci tarafsız ve hızlı olmalı. Toplumun gözü kulağı ve sesi olan basın toplumun yararına da gözeterek haber yapmalıdır. Bilgi birikimi ve yeteneği olan arkadaşlar bu konuda kendilerini bu meseleye atıp seçimlerine gazetecilik mesleğini de aramalılar” dedi.

ÇOK KAZANÇLI BİR MESLEK DEĞİLDİR

Abacı, öğrencilere güzel bir meslek seçtiklerini söyleyerek, “Gazetecilik mesleğini Anadolu'da icra edenler genellikle asgari ücret ile çalışıyorlar. Sayfa sekreteri, genel yayın yönetmenleri ayrı bir ücret alabilir ama Anadolu'da çalışan arkadaşlarım çoğunluğu asgari ücret ile çalışıyorlar. Bu sebeple zaten sizler hayatınıza yön vermişsiniz ama yatım ve katım olsun diyorsanız bu mesleği değiştirmeniz gerekir. Gazetecilik öyle göründüğü gibi çok kazançlı bir meslek değildir. Maddiyatı diğer yana bırakarak güzel bir meslek seçtiğinizi belirtmek istiyorum. 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminde basının orada önemini gördük. Çünkü darbe teşebbüsü başarısız da sonuçlandı. Bunun en önemli sebeplerinden biri de basının kamuoyunu bilgilendirmesi vatandaşın sokaklara çıkması darbe teşebbüsüne engel olmasıdır” ifadelerine yer verdi.

GAZETELERDEN 4 TANESİ RESMİ İLAN ALIYOR

Malatya’da 7 adet günlük gazetenin yayınlandığını aktaran Abacı, “Malatya yerel basınında şu anda 7 günlük gazete yayınlanıyor. Bu gazetelerden 4 tanesi resmi ilan alıyor. Biliyorsunuz bir gazetenin resmi ilan alabilmesi için belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Her çıkan gazeteye hemen öyle resmi ilan verilmiyor, belirli kriterleri var. Basın sadece gazeteden ibaret değildir radyo-televizyon web siteleri var Malatya mahreçli 14 radyo var. Bunun yanında 7 televizyon kanalı var ikisi uyduda yayın yapıyor. 80 civarında da Malatya mahreçli web sitesi var. Önümüzdeki günlerde ne web sitesi konusunda kanun hazırlığı var. Kanun çıkarsa web siteleri ile ilgili Türkiye'de yaşanan sıkıntılar giderilmiş olur” ifadelerini kullandı.

Abacı konuşmasının devamında 25 yıllık gazeteci olduğunu hatırlatarak gazetecilik mesleği ile ilgili başından geçen hatıralarda paylaştı. Daha sonra soru cevap bölümünde öğrenciler tarafından soruları cevaplayan Abacı, gazetecilerden tekrar dürüst tarafsız objektif haber yapmalarını, toplumun nabzını iyi tutmalarını, gündemi takip ederek kendilerini geliştirmelerini istedi.

MUTLU SARIGÜL