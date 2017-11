Okul Sporlar İl Temsilcisi Sinan Alkış koordinatörlüğünde gerçekleşen Liseler arası genç kızlar ve erkekler futsal müsabakalarında ilk hafta geride kalırken, alınan toplu sonuçlar şu şekilde oluştu:

13 Kasım Pazartesi: Hacı Ahmet Akıncı And. Lisesi 0 - 4 Konak And. Lisesi, Yunus Emre TEML 5 - 4 (PEN) Malatya Fen Lisesi, Bahçebaşı And. Lisesi 7 - 2 20 Mayıs Turgut Özal SML., Malatya Lisesi 4 - 1 Beydağı Anadolu Lisesi, Hüseyin Kölük TML. 10 - 0 Doğanyol ÇPL, Fatih And. Lisesi 7 – 3 Yeşilyurt And. İmam HL., Yeşiltepe And. Lisesi 3 – 2 Orgenaral Eşref Bitlis And., Doğa And. Lisesi 2 – 3 Niyazi Mısri SBL

14 Kasım Salı: Şehit Kemal Özalper TEML. 0 – 3 Malatya Spor Lisesi, Yeni Hamle Temel Lisesi 1 - 2 Akmercan And. Lisesi, Final And. Lisesi 4 - 5 (PEN) Fırat Temel Lisesi, Marmara ASML. 7 - 1 Zafer Temel Lisesi, Kerem Aydınlar Fen Lisesi 4 - 2 Kubilay And. İHL., Atatürk Mesleki TAL. 7 - 5 (PEN) Gazi Anadolu Lisesi, Etkin Birey TL. 1 - 4 Hasan Akbudak İMKB.

15 Kasım Çarşamba: Ahmet Akıncı And. Lisesi 2 - 6 Yunus Emre TEML., Malatya Fen Lisesi 8 – 2 Çınar Anadolu Lisesi, Bahçebaşı And. Lisesi 7 - 2 Malatya Lisesi, Beydağı And. Lisesi 3 - 1 (PEN) Gözde Yükseliş Temel Lisesi, Doğanyol ÇPL 0 - 3 (HÜK) Kolukısa And. Lisesi, Doğa And. Lisesi 5 - 2 Hüseyin Kölük TML., Fatih And. Lisesi 2 - 1 Yeşiltepe And. Lisesi, Orgenaral Eşref Bitlis And. 2 - 0 Bilgiyurt And. Lisesi

16 Kasım Perşembe: Şehit Kemal Özalper TEML. 5 - 7 PEN) Yeni Hamle Temel Lisesi, Akmercan And. Lisesi 5 - 1 Kolej İntegral, Final And. Lisesi 6 - 1 Zafer Temel Lisesi, Marmara ASML. 5 - 3 Fırat Temel Lisesi, Kerem Aydınlar Fen Lisesi 4 - 2 Sümer Ticaret ML. 0 - 4 Kubilay And. İHL., Atatürk Mesleki TAL. 2 - 7 Hasan Akbudak İMKB., Etkin Birey TL. 1 - 6 Gazi Anadolu Lisesi

17 Kasım Cuma: Ahmet Akıncı And. L. 4 - 2 Çınar And. Lisesi, Yunus Emre TEML. 4 - 2 Konak And. Lisesi, Bahçebaşı And. Lisesi 4 - 2 Gözde Yükseliş Temel Lisesi, Malatya Fen Lisesi 4 - 5 (PEN) 20 Mayıs Turgut Özal SML, Fatih And. Lisesi 5 - 3 Bilgiyurt And. Lisesi, Yeşiltepe And. Lisesi 5 - 2 Yeşilyurt And. İmam HL., Doğa And. Lisesi 6 - 1 Kolukısa And. Lisesi, Hüseyin Kölük TML. 4 - 6 Niyazi Mısri SBL.

Bu müsabakaların ardından oynanacak üçüncü maçlar sonunda gruptan çıkacak takımlar netlik kazanacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ