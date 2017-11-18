18 Kasım 2017 Cumartesi

Futsalda gruptan çıkma mücadelesi

Okul Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Liseler arası genç kızlar ve erkekler futsal il birinciliği müsabakaları Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan maçlarla devam ediyor.

18 Kasım 2017 Cumartesi 11:50
Futsalda gruptan çıkma mücadelesi

Okul Sporlar İl Temsilcisi Sinan Alkış koordinatörlüğünde gerçekleşen Liseler arası genç kızlar ve erkekler futsal müsabakalarında ilk hafta geride kalırken, alınan toplu sonuçlar şu şekilde oluştu:

13 Kasım Pazartesi: Hacı Ahmet Akıncı And. Lisesi 0 - 4 Konak And. Lisesi, Yunus Emre TEML 5 - 4 (PEN) Malatya Fen Lisesi, Bahçebaşı And. Lisesi 7 - 2  20 Mayıs Turgut Özal SML., Malatya Lisesi 4 - 1 Beydağı Anadolu Lisesi, Hüseyin Kölük TML. 10 - 0 Doğanyol ÇPL, Fatih And. Lisesi 7 – 3 Yeşilyurt And. İmam HL., Yeşiltepe And. Lisesi 3 – 2 Orgenaral Eşref Bitlis And., Doğa And. Lisesi 2 – 3 Niyazi Mısri SBL

14 Kasım Salı: Şehit Kemal Özalper TEML. 0 – 3 Malatya Spor Lisesi, Yeni Hamle Temel Lisesi 1 - 2 Akmercan And. Lisesi, Final And. Lisesi 4 - 5 (PEN) Fırat Temel Lisesi, Marmara ASML. 7 - 1 Zafer Temel Lisesi, Kerem Aydınlar Fen Lisesi 4 - 2 Kubilay And. İHL., Atatürk Mesleki TAL. 7 - 5 (PEN) Gazi Anadolu Lisesi, Etkin Birey TL. 1 - 4 Hasan Akbudak İMKB.

 15 Kasım Çarşamba: Ahmet Akıncı And. Lisesi 2 - 6 Yunus Emre TEML., Malatya Fen Lisesi 8 – 2 Çınar Anadolu Lisesi, Bahçebaşı And. Lisesi 7 - 2 Malatya Lisesi, Beydağı And. Lisesi 3 - 1 (PEN) Gözde Yükseliş Temel Lisesi, Doğanyol ÇPL 0 - 3 (HÜK) Kolukısa And. Lisesi, Doğa And. Lisesi 5 - 2 Hüseyin Kölük TML., Fatih And. Lisesi 2 - 1 Yeşiltepe And. Lisesi, Orgenaral Eşref Bitlis And. 2 - 0 Bilgiyurt And. Lisesi

16 Kasım Perşembe: Şehit Kemal Özalper TEML. 5 - 7 PEN) Yeni Hamle Temel Lisesi, Akmercan And. Lisesi 5 - 1 Kolej İntegral, Final And. Lisesi 6 - 1 Zafer Temel Lisesi, Marmara ASML. 5 - 3 Fırat Temel Lisesi, Kerem Aydınlar Fen Lisesi 4 - 2 Sümer Ticaret ML. 0 - 4 Kubilay And. İHL., Atatürk Mesleki TAL. 2 - 7 Hasan Akbudak İMKB., Etkin Birey TL. 1 - 6 Gazi Anadolu Lisesi

17 Kasım Cuma: Ahmet Akıncı And. L. 4 - 2 Çınar And. Lisesi, Yunus Emre TEML. 4 - 2 Konak And. Lisesi, Bahçebaşı And. Lisesi 4 - 2 Gözde Yükseliş Temel Lisesi, Malatya Fen Lisesi 4 - 5 (PEN) 20 Mayıs Turgut Özal SML, Fatih And. Lisesi 5 - 3 Bilgiyurt And. Lisesi, Yeşiltepe And. Lisesi 5 - 2 Yeşilyurt And. İmam HL., Doğa And. Lisesi 6 - 1 Kolukısa And. Lisesi, Hüseyin Kölük TML. 4 - 6 Niyazi Mısri SBL.

Bu müsabakaların ardından oynanacak üçüncü maçlar sonunda gruptan çıkacak takımlar netlik kazanacak. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017