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Futbolcular Afrin'deki askerler için dua etti 

Siirt'te Ziyaretspor ile Hasbeyspor arasında oynan amatör lig mücadelesine çıkan futbolcular, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti. 

Futbolcular Afrin'deki askerler için dua etti 

Siirt'te Ziyaretspor ile Hasbeyspor arasında oynan amatör lig mücadelesine çıkan futbolcular, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 16:05
Futbolcular Afrin'deki askerler için dua etti 

Karşılaşma öncesi sahanın orta alanında toplanan maçın hakemleri ve her iki takım futbolcuları, Afrin'e giden Mehmetçik için önce dua etti. Daha sonra karşılaşma orta hakemin düdüğüyle başladı. Maç sonrası konuşan Siirt Engelliler Derneği Başkanı Seyfettin Kol, bedenen Afrin'de olamasalar da ruhen Mehmetçikle birlikte olduklarını söyledi. Kol, "Arfin'deki asker arkadaşlarımızın başarılar diliyorum. Savaşın biran önce başarıyla sona ermesini bekliyor. Kalbimiz Afrin'deki kardeşlerimizle, askerimizle atıyor" dedi. 


Futbolculardan Uğur Kol ise Malatya'da uzun yıllar öğrenci olduğunu aktararak, bugün Siirt'te oynayacakları maçı Mehmetçiklere armağan etmek istediklerini söyleyerek, "Bedenen orada olamasak da kalben oradayız" diye konuştu. Hasbeyspor Antrenörü Salih İnan ise "Bugünkü Hasbeyspor Ziyaret Belediyespor arasında oynanan oyunun galibiyeti kim olursa olsun bizler için Afrin'de mücadele eden Mehmetçiğimize armağan etmek istiyoruz. İnşallah kazasız belasız geri gelirler" ifadelerini kullandı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Siirtte Ziyaretspor Ile Hasbeyspor.Türk Silahlı KuvvetleriZeytin Dalı HarekatıMehmetçik
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