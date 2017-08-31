31 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

“Frene değil kurala güven” Ölümlü kazalar azaldı

“Frene değil kurala güven” sloganıyla başlatılan kampanyanın çok güzel olduğunu ve ölümlü trafik kazalarının yüzde 74 oranında azaldığını dile getiren Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, “Trafik kazalarının azalmasında sadece bu kampanya değil Emniyet Genel Müdürlüğünün daha önce yaptığı uyarıların sonucunun da etkisi var” dedi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 11:42
“Frene değil kurala güven” Ölümlü kazalar azaldı

  Trafik kazalarını azaltmaya yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Frene değil kurala güven” sloganıyla başlatılan kampanya meyvesini vermeye başladı. 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen ölümlü kazalarda son 5 yıla göre yüzde 74 azalma meydana geldi. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine değerlendirmede bulunan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Frene değil kurala güven” sloganıyla başlattığı kampanyanın güzel bir kampanya olduğunu ifade eden Başkan Kutsal, bu kampanyanın trafik kazalarını azaltacak bir etkiye sahip olabileceğini söyledi.

UYARILAR DA ETKİLİ
  Bu kampanyanın tek başına kazaların tamamen önüne geçemeyeceğini belirten Başkan Kutsal, “Trafik kazalarının azalmasında sadece bu kampanya değil Emniyet Genel Müdürlüğünün daha önce yaptığı uyarılar sonucunun da etkisi var. Sadece tek bir kampanya ve sloganla trafik kazalarının azalması mümkün değil. Ancak bu kampanya ve slogan çok güzel. Alınan önlemler biraz daha kazaların azalmasına neden olduğu gibi, insanların uyarılara verdiği duyarlılık trafik kazarlının azalmasına sebep oluyor” diye konuştu.  

ACELECİ DAVRANMASINLAR
  Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Malatya’ya gelecek veya Malatya’dan başka illere gidecek olan vatandaşları trafik kurallarına uyması yönünde uyaran Başkan Kutsal, şunları kaydetti:

“En başta tatile gidecek olan vatandaşlarımız veya Malatya’ya tatile gelecek olanlar ilk başta trafik kurallarına katiyen uymalılar. En önemli şey zaten budur. Bunun dışında insanlardan hız yapmamalarını bekliyoruz. Mutlaka kemerlini bağlamaları yönünde devamlı uyarıyoruz. Vatandaşlarımızın hız limitini aşmaması ve oruçluyken özellikle Ramazan’ın son gününde yola çıkamamalarını istiyoruz. Ancak ne kadar söylersek söyleyelim insanlar trafik kurallarına uymamayı adet haline getirdiler. Bayram dolayısıyla uzun yola çıkacak veya uzun yoldan Malatya’ ya gelecek olanlar, yola uykusuz çıkmasınlar. Aceleci davranmasınlar. Kurallara uysunlar. 2 saatte bir mola versinler. Vatandaşlarımız kurallara uydukları sürece kazalar olmayacak veya en az düzeye inecektir. Arife günü bütün araçlar şehirlerarası yollara çıkacak. Aynı anda milyonlarca araç yola çıktığında kazalar kaçınılmaz olacak. Bu yüzden tekrar ediyorum insanlarımız kurallara mutlaka uysunlar.”

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

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