Trafik kazalarını azaltmaya yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Frene değil kurala güven” sloganıyla başlatılan kampanya meyvesini vermeye başladı. 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen ölümlü kazalarda son 5 yıla göre yüzde 74 azalma meydana geldi. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine değerlendirmede bulunan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Frene değil kurala güven” sloganıyla başlattığı kampanyanın güzel bir kampanya olduğunu ifade eden Başkan Kutsal, bu kampanyanın trafik kazalarını azaltacak bir etkiye sahip olabileceğini söyledi.

UYARILAR DA ETKİLİ

Bu kampanyanın tek başına kazaların tamamen önüne geçemeyeceğini belirten Başkan Kutsal, “Trafik kazalarının azalmasında sadece bu kampanya değil Emniyet Genel Müdürlüğünün daha önce yaptığı uyarılar sonucunun da etkisi var. Sadece tek bir kampanya ve sloganla trafik kazalarının azalması mümkün değil. Ancak bu kampanya ve slogan çok güzel. Alınan önlemler biraz daha kazaların azalmasına neden olduğu gibi, insanların uyarılara verdiği duyarlılık trafik kazarlının azalmasına sebep oluyor” diye konuştu.

ACELECİ DAVRANMASINLAR

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Malatya’ya gelecek veya Malatya’dan başka illere gidecek olan vatandaşları trafik kurallarına uyması yönünde uyaran Başkan Kutsal, şunları kaydetti:

“En başta tatile gidecek olan vatandaşlarımız veya Malatya’ya tatile gelecek olanlar ilk başta trafik kurallarına katiyen uymalılar. En önemli şey zaten budur. Bunun dışında insanlardan hız yapmamalarını bekliyoruz. Mutlaka kemerlini bağlamaları yönünde devamlı uyarıyoruz. Vatandaşlarımızın hız limitini aşmaması ve oruçluyken özellikle Ramazan’ın son gününde yola çıkamamalarını istiyoruz. Ancak ne kadar söylersek söyleyelim insanlar trafik kurallarına uymamayı adet haline getirdiler. Bayram dolayısıyla uzun yola çıkacak veya uzun yoldan Malatya’ ya gelecek olanlar, yola uykusuz çıkmasınlar. Aceleci davranmasınlar. Kurallara uysunlar. 2 saatte bir mola versinler. Vatandaşlarımız kurallara uydukları sürece kazalar olmayacak veya en az düzeye inecektir. Arife günü bütün araçlar şehirlerarası yollara çıkacak. Aynı anda milyonlarca araç yola çıktığında kazalar kaçınılmaz olacak. Bu yüzden tekrar ediyorum insanlarımız kurallara mutlaka uysunlar.”





MUTLU SARIGÜL