Malatya'nın Arapgir ilçesinde 6-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Fotokamp etkinlikleri kapsamında değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı. Belleğini Koruyan Kentler Derneği tarafından verilen iftar yemeği sonrası 3. Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi, kapsamında yapılması planlanan etkinlikler masaya yatırıldı. Toplantıya; Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Kıdemli Albay Hasan Hüseyin Kanbur, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Birol Bayram Güngör, Arapgir Doğa Sporları Derneği Başkanı Sait Bilgiç, Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan, Malatya Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Cumali Çetinkaya, Arapgir Dernek Başkanı Kamuran Sezer ve davetliler katıldı.

TÜRKİYE KÜLTÜREL YOZLAŞMA VAR

Toplantıda konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Türkiye'de bir kültürel yozlaşma olduğunu belirterek “Kültür ve tarih mirasının kaybolmaya yüz tuttuğu yeni nesillerinde bunu anlamaktan zorluk çektiği gelenek kaybına uğradığı bir geçektir. Dolayısıyla her şeyin yazılı ve sözlü olarak kayıt altına alınması ve bu çalışmanın da bir merkezde yapılması esastı. Bu yolda da emin adımlarla yürüyoruz. Bunlardan bir tanesi de 6-9 Temmuz tarihleri arasında ilçemizde gerçekleştirilecek olan Fotokamp projesidir” dedi. Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) birlikte Foto Kamp projesini gerçekleştirdiklerini belirten Cömertoğlu, “Bu etkinlik ile Arapgir tanıtılacak, misafirperver ve uzlaşı kültürü, ürünü ve coğrafyası da yakinen tanına fırsatı bulacak. Arapgir'in de buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

AMAÇ MALATYA'NIN TANITIMDIR

Foto Kamp Projesinin amacının Malatya'nın tanıtımı olduğunu belirten MAFSAD Başkanı İnan Orhan ise, "Fotokamp fikri ile yola çıkarken her yıl bir ilçede yapmayı planlıyorduk ama birincisini ve ikincisini Akçadağ ilçesi Levent Vadisi’nde yaptık. Çünkü Levent Vadisi kıymetli bir yer tanıtılmaya ihtiyacı olan bir yer. Bu yıl ise 6-9 Temmuz tarihleri arasında 3.Uluslararası Malatya Fotokamp projesini Arapgir ilçemizde gerçekleştireceğiz. Projedeki temel amaç Malatya'nın tanıtımdır" şeklinde konuştu.

BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü ve aynı zamanda Belleğini Koruyan Kentler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Levent İskenderoğlu da, Fotokamp’ın hem Arapgir'in hem de Malatya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Belleğini Koruyan Kentler Derneği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu projeye en verimli şekilde katkı sunacaklarını da belirten İskenderoğlu, “Bugün bizleri kırmayarak programa iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ