25 Nisan 2017 Salı

Malatya’ya şehit ateşi düştü

FOTOĞRAF YARIŞMASINA YOĞUN İLGİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen “15 Temmuz Süreci” Fotoğraf Yarışmasına katılım için son 2 gün…

25 Nisan 2017 Salı 11:48
FOTOĞRAF YARIŞMASINA YOĞUN İLGİ

  Malatya 6. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın bu yılki ana teması 15 Temmuz Şehitleri olarak belirlenmiş ve bu süreçte yaşananları belgeleyen bir fotoğraf yarışması tertip edilmeye karar verilmişti. Türkiye’nin çeşitli illerinde “15 Temmuz Sürecinde” yaşananları kadrajlarına yansıtan fotoğraf sanatçıları Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) sitesinden online olarak yarışmaya katılabiliyorlar. 

500’ÜN ÜZERİNDE FOTOĞRAF GÖNDERİLDİ
  Kültür A.Ş alınan bilgilere göre şu ana kadar 150’nin üzerinde katılımcı yaklaşık 500 üzerinde fotoğraf gönderdi. Ayrıca yarışmaya katılım için belirtilen son tarih 27 Nisan’a kadar bu sayının daha da artacağı tahmin ediliyor. Dereceye giren fotoğraflara çeşitli ödüllerin de verileceği yarışmada, özellikle 15 Temmuz sürecine yoğun olarak tepki gösterip halkın sokağa çıktığı başta İstanbul olmak üzere, Ankara, Trabzon, Konya, Şanlıurfa, Kayseri, Tokat, Kocaeli, Adana ve Malatya gibi illerden fotoğrafçıların objektifine yansıyan karelerin katılması bekleniyor.

18 YAŞ ÜSTÜ HERKES KATILABİLİYOR
 Sergilemeye hak kazanan fotoğraflar 5 Mayıs tarihinde Malatya 6. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açılışında, 15 Temmuz’da hayatını kayıp edenlerin yakınları, gaziler ve yakınlarının da katılacağı gala töreninde Malatyalılar ile buluşacak. Yarışmaya katılacak fotoğrafların 15 Temmuz 2016 ile 27 Nisan 2017 tarihleri arasında çekilmiş olması gerekiyor. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına 18 yaş üstü herkes katılabiliyor. Katılmak isteyenler online olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine fotoğraflarını yollayabiliyor.

TAHİR ÖZÇELİK
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