Fotoğrafın içgüdüsel dürtülüleri birtakım gerçeklerin yedeğinde kışkırtmaya olanak sağlayan bir sanat olduğunu anlatan Çerkes Karadağ, fotoğrafın mayasının gerçek olduğunu, günümüzde bilgisayar programlarının etkisi ile artık hiçbir fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını, başta insan yüzleri olmak üzere fotoğrafın manipüle edilerek tekrar sunulduğunu, bu anlamda fotoğrafın gerçekliği terk ettiğini düşündüğünü söyledi.

Dernek binasında fotoğraf severler ile biraya gelen usta fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ, “Yeni teknoloji, kusursuzluğu getirmekle beraber insanların görsel kimliğini bulmasında bulanıklığı artırdı. Teknolojinin bu kusursuzluğu karşısında zamanla insan, yaratıcılık noktasında kendini sorgulamaya başladı” dedi.

Fotoğrafın plastik sanatların en etkili ve demokratik olanı olarak bütün sanatları etkilediğini, eski tarihlerden beri fotoğrafın sanatın her alanına derin etkiler bıraktığını anlatan Karadağ çağdaş sanatta fotoğrafın çok farklı kulvarda yerini aldığını söyledi.

GELENEKSEL SANAT YOL GÖSTERİR

Karadağ, geleneksel sanatlarda bilgi birikiminin sanatçıya yol gösterdiğini ancak fotoğrafın diğer güzel sanatlara nazaran çok genç bir sanat olması dolayısıyla uzun bir geçmişi ve fotoğrafçının uzun geçmişe dayalı bilgi birikiminin de olmadığını, bu sebeple fotoğrafta henüz kimsenin kimseye bir şey öğretemeyeceği bir dönemde olduğuna dikkat çekerek, “Bir sanat dalının kuramsal yanı eksikse o sanat zanaat olmaktan kurtulamaz. Neredeyse tüm fotoğrafçılar gerçeği, daima kendi gerçekliği ve çıkmazlarını bize onaylatmak için somut değer olarak kullanırlar. Hatta tanık oldukları şeylerin mutlak doğru olduklarını da bize kabul ettirmeye çalışırlar. Bu bakımdan fotoğrafçı kendi doğrularını, genellikle bu doğruları kanıtlamakla yükümlendirilen bir fotoğrafta somutlaştırır” dedi.

“FOTOĞRAFÇI İŞLEVSELLİĞE İNANIR”

Karadağ, “Sanatçı doğayı kopya etmez, alıntılar yapar, yorumlar. Fotoğrafçı ise rastlantılara serüvenlere açıktır. Sanatçı ise bu serüvenlere itibar etmez. Sanatçı kendi iç dünyasının labirentinde bu serüveni yaşar. Fotoğrafçı işlevselliğe inanır. Yani fotoğrafının bir yerde gösterileceği beğenileceği düşüncesi ön plandadır. Sanatçı ise işlevsellikten çok kendine inanır, fotoğraf sanatçı için dildir. Aslında binlerce amatör, sanatsal bir faaliyet içinde bulunmak adına masum düşünceleri göz ardı edilerek büyük bir kirliliğe bulaştırılmış durumda. Bunun başlıca nedeni teknolojinin dayatmacı bir karakter kazanması ve ağır bir sömürüye yandaş yapılmasıdır. Yaygın hobi tek boyutlu bir fotoğrafçı tipi yaratmıştır. Aynı zamanda ortalama beğeniye yönelik bir “estetik norm” da oluşturmuştur. Her gün birbirlerine benzeyen fotoğrafların yapıldığı bir ortamda, özgünlükten, kişisel dilden veya spesifik bir yorumlama biçiminden söz etmek mümkün mü? Çekilen onca benzer görüntüyü sanat olarak kabul etmek, fotoğrafı bir sanatçıdan ziyade bir kameranın yetenekleri içinde görmek demektir. Elbette herkesin fotoğraf çekmesinden sadece mutluluk duymamız gerekir. Çünkü fotoğraf, bilinçaltını harekete geçiren etkili bir ajitatördür. Ayrıca amatör de bu anlamda en dürüst aktivisttir. Temel sorun fotoğrafın yaygınlaşması değil, sanatsal bir dil olarak niteliksiz bir fotoğraf ortamının oluşturulması ”diye konuştu.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümün ardından MAFSAD Dernek Başkanı İnan Orhan’da söyleyişi den dolayı Çerkes Karadağ’a teşekkür etti.











TAHİR ÖZÇELİK