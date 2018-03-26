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FLAŞ RUSYA KARARI!

ABD, Almanya ve Fransa ajan krizi nedeniyle ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı edeceğini açıkladı.

FLAŞ RUSYA KARARI!

ABD, Almanya ve Fransa ajan krizi nedeniyle ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı edeceğini açıkladı.

26 Mart 2018 Pazartesi 17:50
FLAŞ RUSYA KARARI!

Eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesinde rolü olduğu öne sürülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve Rusya’ya tepkiler büyüyor. Almanya’nın ardından ABD ve Fransa da ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ABD'deki 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve Seattle'daki Rus Büyükelçiliği'nin kapatılması talimatını verdi. Fransa da 4 Rus diplomatı sınır dışı edecek.
Öte yandan 14 AB ülkesinin de Rus diplomatları sınır dışı edeceği bilgisine yer verildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Sergey SkripalVladimir PutinRusya
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