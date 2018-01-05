05 Ocak 2018 Cuma

FKA’dan 19 milyon TL’lik destek

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla “Turizm ve Endüstriyel Gelişme” Mali Destek Programını başlattı. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 19 milyon TL olduğu açıklandı.

05 Ocak 2018 Cuma 11:17
FKA’dan 19 milyon TL’lik destek

  Konuyla alakalı olarak FKA’dan yapılan açıklamada, program kapsamında bölgeye aktarılması planlanan kaynak miktarının 19 milyon TL olduğu belirtilerek, desteklenecek projelerle bölgeye yaklaşık 25 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı” amacından da bahsedilerek, “TRB1 Bölgesinde, turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini sağlamaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 19 milyon TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 150 bin TL ve azami 2 milyon 500 bin TL olabilecektir. Söz konusu programlara başvuru kabulü 12 Ocak 2017 – 23 Mart 2017 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek olup, programlara ilişkin detaylı bilgiye ve rehberlere www.fka.gov.tr adresinden ulaşılabilir” ifadelerine yer verildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahFIRAT KALKINMA AJANSI

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