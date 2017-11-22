FKA Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı Tunceli’de yapıldı. Malatya Valisi ve FKA Dönem Başkanı Ali Kaban, gerçekleştirilen toplantıda 2018 yılı çalışma programı ve bütçesine ilişkin konuların değerlendirileceğini söyledi.

2018’E DAİR…

Geçtiğimiz toplantıda ajansın 2017 yılı için Mali Destek Programına ilişkin hazırlıkların değerlendirilip Kalkınma Bakanlığı onayına sunulduğunu aktaran Vali Kaban, “Öyle zannediyorum ki önümüzdeki günlerde bu süreç tamamlanacak ve 2017 yılı için Mali Destek Uygulaması başlamış olacaktır. Bugünkü toplantımızda da öncelikle ajansımızın 2018 yılı çalışma programı ve bütçesine ilişkin hususları değerlendiriyor olacağız” dedi.

2018 yılında ajansın yöneteceği faaliyetlerin planlamasıyla, Mali Destek Programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını da aktaran Kaban, bugün ayrıca ajansın devam edeceği konularında görüşülerek bazı idari konularla ilgili karar alınacağını kaydetti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Malatya Valisi Ali Kaban'ın yanı sıra Bingöl Valisi Ali Mantı, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

HABER MERKEZİ