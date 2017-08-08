Yeşilyurt ilçesi, Beylerderesi üzerinde bulunan gölet silindirle sıkıştırılmış beton gövde tipinde inşa ediliyor. Gövde yüksekliği 38,75 metre olan Yeşilvadi Göleti’nin aktif hacmi ise 4,287 hm3… Yapılan proje ve ihalenin ardından yapılan inşaat çalışmalarında fiziki gerçekleşmesinin yüzde 19 olduğu öğrenildi.

ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yapılacak olan göletin hem tarım arazilerini sulayacağını hem de Malatya’nın sosyal ve kültürel alanda çekim merkezi olacağını söyledi. Başkan Polat, Yeşilyurt ve DSİ tarafından yapılacak olan Beylerderesi Göleti’nde, yeşil alanlar ile birlikte su kayağı parkı, teleferik, uçak restaurantlar inşaat edileceğini belirterek, “Beylerderesi Şehir Parkı” projesinin protokolünü imzalamak hem de ilçemizdeki yeşil alanların korunması ve ağaçlandırma sayısının artması noktasında neler yapılabilir bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. DSİ’nin Beylerderesi’ne yapacağı baraj göletinin etrafındaki alana “Beylerderesi Şehir Parkı” projesini hayata geçirmek istiyoruz. 450 dönümlük baraj alanı dışında 800 dönümlük araziden oluşan toplam bin 250 dönümlük var. 800 dönümlük alanda rekreasyon alanı olacak şekilde projelendirip hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Projenin uygulanacağı alanda Malatya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere DSİ ve Orman Bölge Müdürlüğü ile Yeşilyurt Belediyesi olarak el ele vererek ortak bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

YEŞİLVADİ GÖLETİ…

Malatya Yeşilyurt ilçesi, Beylerderesi üzerinde bulunan gölet silindirle sıkıştırılmış beton gövde tipinde inşa ediliyor. Gövde yüksekliği 38,75 metre olan Yeşilvadi Göleti’nin aktif hacmi ise 4,287 hm3. Gölette su depolanacak. Yapılan proje ve ihalenin ardından yapılan inşaat çalışmalarında fiziki gerçekleşmesinin yüzde 17 olduğu öğrenildi.

6 BİN 225 DEKAR TARIM ARAZİSİ

Göletin bitmesi ile birlikte Sütlüce, Alişar, Kemerpöprü, Dilek ve Hatunsuyu bölgesi ile Battalgazi ilçesinin bir bölümü olmak üzere yaklaşık 6 bin 220 dekar tarım arazisi suya kavuşmuş olacak.

KEMER KÖPRÜ

Projenin gölet, park alanları ve ağaçlandırma olarak üç ayrı bölüme ayrıldığını dile getiren Başkan Hacı Uğur Polat, “1 milyon 327 bin 183 metrekarelik alan üzerinde projelendirdiğimiz Şehir Parkımızın aktif yeşil alanları ve ağaçlandırma alanlarıyla birlikte toplam 677 bin 477 metrekaresi yeşil alan olacak. 452 bin 615 metrekare gölet alanı ve 38 bin 686 metrekare tren yolunun yer alacağı projemizde, alanın doğallığı korunarak göletin üzerine, tarihi nitelikte kemer köprü modeliyle şık bir tasarıma sahip köprü inşa edecek.

ORTAKLAŞA YÜRÜTELECEK

Önceki hafta Yeşilyurt Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Yapılan protokol ile Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesinin ortaklaşa yürüteceği rekreasyon alan çalışmasını entegre edip ortak bir çalışma yürütülecek.









TAHİR ÖZÇELİK