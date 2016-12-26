Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası; minibüs yeni ücretlerini belirlemiş, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı tarifeyi hayata geçirmemişti. Yeni ücretler bundan bir ay önce hayata geçmesine rağmen, bazı bölgelerin güzergahında hizmet veren minibüsçüler eski tarifeden hizmet vermeye devam etti. Hatta minibüs şoförleri camlarına astıkları ‘Zam yok! Sivil: 1,50 TL, Öğrenci: 1,00 TL. Fazla ücret talep eden şoförleri lütfen bildiriniz’ yazılarını astı. Konuyu BUSABAH’a değerlendiren Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, 5362 sayılı Esnaf Kanununa göre minibüs ve servislerdeki fiyat tarifesini oda olarak kendilerinin kararlaştırıp esnaf odalarının onayından sonra yürürlüğe koyulduğunu aktardı.

15 TEMMUZ’DAN ÖNCE YAPILMIŞTI

Şu andaki sivil ücretlerin 1,75, öğrencinin ise 1,25 TL olduğunu dile getiren Başkan İnce, “Normalde minibüs ve servislerde fiyat zammı, 15 Temmuz’dan önce yapılmıştı. Ancak vatandaşlarımızın 15 Temmuz direnişinde gösterdiği milli duyguya karşı, biz zammı uygulamamıştık. Geçen ay yeni fiyat tarifesini uyguladık. Şu anda sivil ücretlerimiz 1,75, öğrenci ise 1,25 TL. Sadece birkaç hattımız zam yapmadı. Onlar da zam yapıp, fiyat tarifesine uymak zorundalar” şeklinde konuştu.

CEZAİ İŞLEM UYGULANIR

Fiyat tarifesine uyulmasının zorunluluğunu belirten Başkan İnce, “5362 sayılı Esnaf Kanununa göre fiyat tarifesi; aracın sağ ön camına, yolcuların görebileceği şekilde asılmalıdır. Federasyondan aldığımız fiyat tarifesi, araçlarda bulundurmak zorunlu. Bununla ilgili hem minibüs yönetmeliği hem de 5362 sayılı Esnaf Kanununun ilgili maddesince tabi ki cezai işlem uygulanır. Buna esnafların uyacağına inanıyorum. Sadece hat mesafesi yakın olan birkaç hattımızda sıkıntı oldu, onlar da önümüzdeki günlerde fiyat tarifesine uyacaklardır” ifadelerini kullandı.

DEVİR ÜCRETİ 15 BİN - 18 BİN 500 TL ARASINDA

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 2016 yılının son toplantısında görüşülen; S, T, M, J, H plakalı ticari araçlar ile üniversite hattında çalışan araçların 2017 yılı devir ücretleri yeniden belirlenmesi ve devir ücretlerinin ortalama yüzde 10 artırılması kararına ilişkin de konuşan Başkan İnce, şunları kaydetti:

“Ticari plakların verilmesinin esasları, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Bununla ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi, araçlarda hat devrini yani kişinin adına kayıtlı ticari plakasını başka birine sattığı zaman plakayı alan kişiden devir ücreti alıyor. Bu devir ücretinde de, her yıl ÜFE-TÜFE’ye göre hesaplama yapılıyor. Buna göre UKOME ticari plakalara yüzde 10’luk bir artış uygun gördü. Bundan dolayı tüm ticari araçların satışlarında, yüzde 10 artırıma gidildi. Tabi ki bu artış meblağ olarak esnafımızı mağdur edecek şekilde yüksek ama sonuçta alan kişiyi ilgilendiriyor. Alan kişi ise bu parayı Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne yatırdıktan sonra plakayı adına tescil ettirebilir. Ticari plaka başka bir kişiye devredilirken, 15 bin ila 18 bin 500 TL arası devir ücreti söz konusudur.”

MUTLU SARIGÜL