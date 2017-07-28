Vali Ali Kaban, geçtiğimiz hafta ve önceki gün üreticiler, ihracatçılar ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile yapılan ve kayısının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantılarda alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Kaban, “Toplantılarda, kayısıda fiyat ve stokta bir istikrar sağlanması halinde gerek üretici gerek ihracatçı ve tüccarın gerekse de tüketicinin kazanabileceği pozisyona gelecek bir sonucu elde etmenin mümkün olduğunu bütün taraflar ısrarla dile getirdi. Ancak bu uzun vadeli bir çalışma ile elde edilebilir. Bu noktada Malatya kayısısıyla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin de desteğiyle bir eylem planını inşallah başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.



“1 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN BAZI ÖNLEMLER ALACAĞIZ”

Toplantılarda, 1 Ağustos'tan itibaren kayısının sağlıklı bir şekilde tüketiciye ve alıcılara ulaşması noktasında bazı önlemler alınması kararlarının çıktığını ifade eden Kaban, “Şire Pazarı’nda oluşabilecek bazı tehditlerin ortadan kalkması için Emniyet Müdürlüğümüze talimatı verdik. Kendileri burada oluşabilecek güvenlik sorununu önlemek için bütün tedbirleri alacaklar. Bunun yanında kayısının alımı-satımı sırasında tartılardaki hileliği ortadan kaldırmak için jandarma merkezli bir çalışma başlatıyoruz. Jandarma bütün köylerde böyle şeylerin önlenmesi için tedbir alacak. Ayrıca gerek Şire Pazarı’nda gerekse diğer alım satım noktalarında halk sağlığı ile ilgili problemleri incelemek üzere önceki Valimiz döneminde oluşturulan sistem aynen devam ettirilecek. Bu anlamda da yanlış uygulamalara göz açtırılmayacak” şeklinde konuştu.



“KAYISI FİYATI YÜKSELECEK”

Toplantılarda yapılan istişareler neticesinde, ihracata tabi olan ve rekolte tahmini 142 bin ton olarak açıklanan kuru kayısı rekoltesinde mevsimsel şartlar dolayısıyla yüzde 40-45 oranında bir kaybın söz konusu olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Kaban, “Bu çok ciddi bir kayıp. Bu, başlangıçtaki rekoltenin altında oluşan bu düzey bize şunu hatırlatıyor: Özellikle çiftçimizin elindeki ürünün değerinin farkına varması lazım. Bu ciddi kayıp ne demek? Bu fiyata yansıyacak demek. Dolayısıyla fiyatın artık belli bir noktanın altında oluşmaması lazım. Buradan çıkan en önemli sonuç bu olmalı. Rekoltede başlangıçta açıklanan rakamlar pratiğe yansıdığında özellikle bizim 4 numara dediğimiz ihracata tabi ve konu olan kayısı çeşidinin ciddi kaybı anlamına geliyor. Bu da fiyatların bundan sonra yükseleceğini gösteriyor. Çiftçilerimiz, bu seneki mevsim şartlarından dolayı üründe ciddi manada kalite düşüşü yaşandığını bilerek ona göre pazara ürünlerini getirip ona göre bir fiyat talep etmeliler” diye konuştu.















İHA