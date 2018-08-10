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FİYATLAR YÜKSELDİ, KÂR DÜŞTÜ

Doların yükselmesi telefon satıcılarını ve işletmecileri olumsuz etkiledi. İşletme sahipleri, “Fiyatlar yükseldi, kârımız düştü” dediler.

FİYATLAR YÜKSELDİ, KÂR DÜŞTÜ

Doların yükselmesi telefon satıcılarını ve işletmecileri olumsuz etkiledi. İşletme sahipleri, “Fiyatlar yükseldi, kârımız düştü” dediler.

10 Ağustos 2018 Cuma 12:54
FİYATLAR YÜKSELDİ, KÂR DÜŞTÜ

Doların yükselişi telefon satıcılarına zarar verirken, doların 5,39’a yükselmesini işletmeci esnaf değerlendirdi.

HER ŞEYE ZAM GELDİ

Doların yükselişini değerlendiren İşletmecisi Turgut Çitil, “Dolar yükseldi ve doların yükselmesiyle telefon üzerinden gidersek eğer telefon ekranına, bataryaya, şarj aletine, kılıfına ve her şeye zam geldi” dedi.

“ÜRÜNLERDE ETKİSİ OLUYOR”

İşletmecisi Ünal Karakuş ise şunları ifade etti:

“Doların yükselmesi esnaf olarak bizi baya bir etkiledi. Dolar bundan iki ay önce üç ay önce 3,7-4,200 iken şu an 5,5’den 5,200’den fiyat veriyor. Bunun da ister istemez ürünlerde etkisi oluyor. Örneğin biz aksesuarda 3 liraya aldığımız malı şu an 6 liraya alıyoruz. 3 liraya alırken de 6 liraya alırken de 10 liraya satıyoruz.”

“KAR AMACIMIZ DÜŞTÜ”

İkinci el cihazlarda da ister istemez fiyat farkının yansıdığını dile getiren Karakuş, “Olan gene bizim küçük esnafa oluyor. Fiyatlar yükseldi kar amaçları düştü. Eskiden 5 lira kar ettiğimiz bir üründe şu an 2-3 lira kar ediyoruz. Giderlerimiz çok, gelirlerimiz az” diye konuştu. busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
FiyatlarDolarTelefonYükseliş
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