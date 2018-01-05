Kış ayında olmamıza rağmen hava şartlarının iyi seyretmesi meyve ve sebze fiyatlarını da olumlu yönde etkiliyor. Sebze ve meyve fiyatlarını BUSABAH’a açıklayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Celal Akbay, fiyatların geçe yıla oranla düşük olduğunu söyledi.

FİYATLARI O KADAR DA YÜKSEK DEĞİL

Fiyatların normal olduğunu dile getiren Başkan Akbay, “Sebze ve meyvenin yaz ve kış aylarındaki fiyatları farklı oluyor. Şu anda kış ayındayız. Ancak hava şartları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için sebze ve meyve fiyatları o kadar da yüksek değil. Geçen yıla oranla sebze ve meyve fiyatlarında bu yıl düşüş var. Bunun nedenlerinden birisi de dışarıya olan sebze ve meyve ihracatının olmaması” diye konuştu.

İŞTE SEBZE VE MEYVE FİYATLARI

Sebze ve meyvenin halde satılan kilogram fiyatlarını da açıklayan Başkan Akbay, “Domates 2,5 lira, patlıcan 2 lira, salatalık 2 lira, kabak 1,5 lira, çarliston biber 1,5 lira, sivri biber 2 lira, marul 80 kuruş, havuç 80 kuruş, turp 80 kuruş, ıspanak 80 kuruş, karalâhana 1 lira, limon kalitesine göre 1,5-2,5 lira arasında değişiyor, patates 90 kuruş, soğan 80 kuruş, beyaz lahana 80 kuruş, portakal 90 kuruş, mandalina 1 ila 1,20 lira arasında değişiyor, elma 1,5 ila 2 lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPABİLİRLER

Malatya’nın en ucuz ve kaliteli sebze ve meyve yediğini dile getiren Başkan Akbay, “Malatya halkı Türkiye’de en kaliteli ve en ucuz sebze ve meyve yiyor. Bunları biz dile getiriyoruz. Eğer vatandaşlarımızın Malatya dışındaki illerde akrabası, eşi dostu varsa fiyat araştırması yapıp Malatya’da satılan sebze ve meyve fiyatlarıyla karşılaştırabilirler. Eğer hava şartları şekilde devam ederse fiyatlar düşebilir. Ancak kar yağışı olur havalar soğursa fiyatlar yükselebilir. Çünkü hava soğur kar yağışı olursa sebze ve meyvenin üretiminde sıkıntılar çıkar. Ayrıca ulaşımda problemler olur” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL