Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Son 5 yılın zirvesinin yaklaşık yakınında olan fiyatların daha ne kadar böyle devam edeceği tahmininde bulunan kuyumcular, BUSABAH’a konuştular.

Altın fiyatlarındaki düşüş ve yükselişi değerlendiren kuyumcu esnafı Ahmet Yıldız, altındaki yükselişin küresel ekonomi ve siyasetle yakından ilgili olduğunu söyledi.

AİLELER ENDİŞELENİYOR

Altın almak isteyen ailelerin borçlanmak zorunda kaldığını belirten Yıldız, “İngiltere’nin erken seçim kararı, ABD ve Kuzey Kore arasında devam eden savaş riski altının yükselişine neden oldu. Bu gibi risklerin tam da düğün sezonuna denk gelmesi düğün yapacak aileleri endişelendiriyor. Aileler altın alabilmek için borçlanmak zorunda kalıyorlar. Bu durumun ne zamana kadar böyle devam edeceğini işin gerçeği tahmin edemiyorum” diye konuştu.

ÇEYREK ALTININ SATIŞI 248 TL

Altın fiyatlarını açıklayan kuyumcu esnafı Kemal Şahin ise, “Altın fiyatları yüksek. Ama bu yüksekliğin çok uzun süre devam edeceğini tahmin etmiyorum. Dünya siyaseti ve uluslararası piyasanın karmaşıklığı böyle devam etmez. Düzelir. Dolayısıyla dünyadaki olaylarla yakından ilintili olan altın fiyatları da düşer. Şu anda 24 ayar altının gramı 150, 60 TL, tam altının alışı 964 TL, satışı 988 TL, yarım altının alışı 482 TL, satışı 496 TL, çeyrek altının alışı 241 TL, satışı 248 TL’den işlem görüyor” şeklinde konuştu.







MUTLU SARIGÜL