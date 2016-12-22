Karın yağması, havanın buz kesmesi balık satışlarına olan ilgiyi daha da artırdı. Fiyat yüksekliğine bakılmadığını ve balıklara olan ilginin daha da arttığını kaydeden Balıkçı Halil Tulgar, BUSABAH’a konuştu. Karın yağması ve havaların soğuk olması balık satışlarını engelleyemediğini ifade eden Tulgar, balık fiyatlarının yükseldiğini kaydetti.

MALATYALILARDA BALIK YEME KÜLTÜRÜ OLUŞTU

Malatyalılarda artık balık yeme kültürünün oluştuğunu belirten Tulgar, “Balık fiyatları bu yıl yüksekti zaten ama şimdiler de fiyatlar daha da yükseldi. Bu yıl balık fiyatlarında hiç düşüş olmadı. Biz de balık fiyatlarının yükselmesinin nedenini balıkların bu yıl denizlerden kısıtlı çıkarılmasından biliyoruz. Balık fiyatları yüksek olmasına rağmen satışlarımız çok iyi ve balıklara olan talep Malatya’da fazla. Malatyalılarda artık balık yeme kültürü oluştu” şeklinde konuştu.

BUGÜNKÜ FİYAT YARINKİ FİYATI TUTMUYOR

Balık fiyatlarını da dile getiren Tulgar, “Balık fiyatlarına değinecek olursak hamsi 12 ila 14 TL arasında değişiyor, somon 15 TL, levrek, çupra 20-22 TL arası değişiyor. Çinekop 20 TL, alabalık 12 TL, palamut 14 TL. En yüksek fiyatla da sarıkanat çinekobu satıyoruz. Onun da fiyatı 25 TL. Fiyatların daha yüksek olup olamayacağını tahmin edemiyoruz. Balığın da tıpkı dolar ve altın gibi fiyatları devamlı değişiyor. Bugünkü fiyat yarınki fiyatı tutmuyor. Denizde çıkan bir şey, tarlada yetişen bir şey değil. Bir bakmışsınız bugün denizlerde balık çok çıkmış, fiyatlar düşer, bir bakmışsın balık az çıkar fiyatlar yükselir” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL