Özellikle yaz aylarında normalin üstünde sayıda gerçekleşen düğünlerden dolayı altın vazgeçilmezler arasındaki yerini koruyor.

Çeyrek altının eski fiyatının alışının 233,00, alış fiyatının ise 239,00 lira olduğunu belirten kuyumcu Hanifi Yaylacı, çeyrek altının fiyatının da 240,00 lira olduğunu söyledi.



Amerika ile Kuzey Kore arasında gerçekleşen gerginliğin altın fiyatlarına yansıyabileceği söylentilerinin yanı sıra, yaklaşık bir aydır normal seyirde devam eden altın fiyatlarının her an yükselebileceği de tahminler



arasında yer alıyor.

DÜĞÜNLERLE BİRLİKTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER

Düğün sezonunda en fazla altın satışının alyans, bilezik ve son zamanların gözdesi tuğralı kolyeler ile set adı altında satılan bilezik, kolye ve küpeden oluşan ürünlerin satıldığını söyleyen kuyumcu Yaylacı, uzun



süre düğünler devam edeceğinden, altın satışlarının artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

SELAHATTİN BAYRAK