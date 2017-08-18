18 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Fiyatı yüksek olsa da Altına talep bitmiyor

Yaşadığı fiyat artışları ile gündemden düşmeyen altın, ne kadar yüksek fiyatlı olsa da vatandaşın hayranlığını yitirmiyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:36
Fiyatı yüksek olsa da Altına talep bitmiyor

  Özellikle yaz aylarında normalin üstünde sayıda gerçekleşen düğünlerden dolayı altın vazgeçilmezler arasındaki yerini koruyor.

Çeyrek altının eski fiyatının alışının 233,00, alış fiyatının ise 239,00 lira olduğunu belirten kuyumcu Hanifi Yaylacı, çeyrek altının fiyatının da 240,00 lira olduğunu söyledi.

Amerika ile Kuzey Kore arasında gerçekleşen gerginliğin altın fiyatlarına yansıyabileceği söylentilerinin yanı sıra, yaklaşık bir aydır normal seyirde devam eden altın fiyatlarının her an yükselebileceği de tahminler

arasında yer alıyor.

DÜĞÜNLERLE BİRLİKTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER
  Düğün sezonunda en fazla altın satışının alyans, bilezik ve son zamanların gözdesi tuğralı kolyeler ile set adı altında satılan bilezik, kolye ve küpeden oluşan ürünlerin satıldığını söyleyen kuyumcu Yaylacı, uzun

süre düğünler devam edeceğinden, altın satışlarının artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya