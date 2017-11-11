11 Kasım 2017 Cumartesi

Fiyatı düşen balık sofrada kendine yer buldu

Havalar soğumasıyla beraber bu mevsimde en güzel ve sağlıklı, besin değeri oldukça iyi olan balık da fiyat düşüşü ile sofralarımızda yerini almaya başladı.

07 Kasım 2017 Salı 11:52
Fiyatı düşen balık sofrada kendine yer buldu

  Malatya’da balıkçılık yapan ve dede mesleğini sürdüren balıkçı esnafı Abdurrahman Güleç, balıkta son durumu değerlendirdi. Güleç, “Balıklar yavaş yavaş çoğalmaya başladı” dedi.

HAMSİ 10 TL’YE KADAR DÜŞER
  Balık fiyatların ilk başlarda çok yüksek olduğunu ancak şimdi biraz düşüş yaşanmaya başladığını söyleyen esnaf Güleç, “Halkımızın da balığa talebi güzel ve balık tüketiyorlar. Fiyatlar biraz daha düşerse daha da iyi olur ve talep artar. Fiyatlar çok yüksekti, düştü. Mesela hamsinin bize 20 lira maliyeti vardı yine 20 liraya da satıyorduk. Şu anda fiyatı 13 liraya düştü. Önümüzdeki günlerde 10 liraya kadar da düşer” şeklinde konuştu.

Genelde küçük balıklara talebin fazla olduğunu, ancak biraz da fiyata bağlı olarak belirlendiğini ifade eden Güleç, en çok giden balık çeşitlerini ise şöyle sıraladı:  “Uskumru, hamsi, istavrit, alabalık.”

Balıkları satarken hem temizlediklerini hem de isteğe göre pişirdiklerini söyleyen Güleç, “Hizmette sınır yok” dedi.

DOĞAL BALIK YİYİN!
  “Balık bollaştıkça, fiyatları da düşer. Yarın balık bollaşsa, bereket olsa hemen fiyata yansır. Çünkü biz orada aldığımızda bol çıkmışsa, ucuz alıyoruz. Ucuz aldığımızda da ucuz satıyoruz. Bu mevsimde en çok doğal balık öneriyorum. Kültür balığı olmamasına özen göstersinler” diye konuşan Güleç, hamsi, somon, uskumru çeşitlerinin ideal balıklar olduğunu söyledi. 

SELAHATTİN BAYRAK
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