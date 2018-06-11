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Fitre fakir fukaraya verilmeli

Fitrenin kimlere verilip verilemeyeceğini anlatan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, “Kişi; annesine, babasına, ninesine, dedesine, oğluna, kızına, oğlundan ve kızından olan torunlarına, eşine fitre veremez. Fitrenin bizzat fakir ve fukaraya verilmesi gerekir” dedi.

Fitre fakir fukaraya verilmeli

Fitrenin kimlere verilip verilemeyeceğini anlatan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, “Kişi; annesine, babasına, ninesine, dedesine, oğluna, kızına, oğlundan ve kızından olan torunlarına, eşine fitre veremez. Fitrenin bizzat fakir ve fukaraya verilmesi gerekir” dedi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:47
Fitre fakir fukaraya verilmeli

Ramazan ayının sona ermesine sayılı günler kala fitresini vermeyen vatandaşların merak ettiği konuların başında “fitre kime verilir?” sorusu geliyor. Fitrenin kime verilip, kime verilmeyeceğini BUSABAH gazetesine konuşarak kısa bir açıklama yapan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yılki fitre bedelinin asgarisinin 19 TL olduğunu hatırlatan Müftü Çimen, bunun daha fazla olabileceğini söyledi.

FİTRELER AYRI BİR FONDA TOPLANIR

Fitrenin zenginlere kesinlikle verilemeyeceğini ifade eden Müftü Çimen, “Herkes kendi sofrasına göre fitresini ve fidyesini hazırlamaları gerekir. Aslında bir fitre sabahlı akşamlı bir doyumluğun ifadesidir. Fitreyi fakir fukaraya, yoksula vereceğiz. Zenginlere verilmez. Usul ve füruğ dediğimiz kişinin annesi, babası, ninesi, dedesi dediğimiz usulüne, füruğu dediğimiz oğluna, kızına, oğlundan ve kızından olan torunlarına, eşine veremez. Fitrenin bizzat fakir ve fukaraya verilmesi gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye Diyanet Vakfı var. Türkiye Diyanet Vakfı fitre ve zekatları kabul eder ve dinimizce verilmesi gereken yerlere usulüne uygun olarak ulaştırır. Bunlar ayrı bir fonda toplanır, kime verilecekse onların adına verilir. Vatandaşlarımız müftülüğümüze gelip bizzat makbuz karşılığı fitre ve zekatlarını verebilirler” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFitreümit çimen
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