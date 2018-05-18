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Fıstığa Boykot!

Fıstığın fiyatının 220 TL’ye yükselmesinin ardından Malatyalı tatlı üreticileri de artık tatlılarında fıstık kullanmayacaklarını açıklayarak boykot kararı aldıklarını belirtti. 

Fıstığa Boykot!

Fıstığın fiyatının 220 TL’ye yükselmesinin ardından Malatyalı tatlı üreticileri de artık tatlılarında fıstık kullanmayacaklarını açıklayarak boykot kararı aldıklarını belirtti. 

18 Mayıs 2018 Cuma 16:49
Fıstığa Boykot!

Fıstığın kilosunun özellikle stokçular nedeniyle 200 TL’nin üzerine çıkması sonucu birçok ilde fıstıklı tatlı üretimi durmuştu. Son olarak Malatya’da da bir araya gelen tatlı üreticileri, Ramazan ayını fırsat bilen stokçulara karşı fıstıklı tatlı üretmeme kararı aldı. 

Tatlı üreticileri adına bir basın açıklaması yapan Şevket Salik, Ramazan ayını fırsat bilerek fıstık fiyatını hiçbir gerekçesi olmadan yükselten stokçuların haksız kazançlarına dur diyebilmek için Malatya'da hizmet veren tüm tatlıcılar olarak yarından itibaren fıstıklı hiçbir ürün yapmayacaklarını söyledi. Fıstıklı tatlı çeşitlerini iş yerlerinde satışa sunmayacaklarını ifade eden Salik, “Sezonda köylüden 45 TL'ye aldığı fıstığı stoklayarak 220 TL’ye satmaya kalkan stokçuların, fıstık fiyatlarını düşürmeyinceye kadar bizlerde tatlı üreterek tezgahlarımıza fıstıklı ürün çıkartmayacağımızı halkımıza uygun fiyatla farklı lezzetler tattırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 
Hükümetin ve Tarım Bakanlığının bir an önce fıstık ithalatının önündeki yüksek vergi oranlarını kaldırarak ithalatın önünü açması gerektiğini belirten Salik, “Fındık gibi fıstıkta da bir birlik kurularak devlet kontrolünde fiyatlandırılması için bir an önce gereğinin yapılmasını devlet büyüklerimizden bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTatlı üretimişevket Salik
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